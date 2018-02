Fidesz: politikai zsarolás és fenyegetés a belga miniszterelnök nyilatkozata

Teljesen nyilvánvaló politikai zsarolás és fenyegetés a belga miniszterelnök migrációval összefüggő, Magyarországot és a V4-es országokat érintő nyilatkozata, amelyet határozottan visszautasítanak - közölte Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója pénteken újságírókkal Budapesten.



Charles Michel belga kormányfő hétvégén arról beszélt: "ultimátumot adtak a szolidaritást elutasító" visegrádi országoknak, és ha június végéig nem sikerül konszenzusra jutni az uniós tagállami kormányokat tömörítő tanácsban, akkor nélkülük, minősített többségi szavazással fogják elfogadni a tervezett reformokat.



A kormánypárti politikus kifejtette: mindenáron végre akarják hajtani a kvótákkal kapcsolatos javaslatot, és már nyáron megkezdenék a migránsok betelepítését, ha rajtuk múlna.



Hidvéghi Balázs felidézve az első kvótajavaslatot azt mondta: akkor is ugyanez történt, megkerülték az állam- és kormányfők tanácsát, és alacsonyabb szinten hoztak döntést. Most viszont már állandó, felső határ nélküli kvótákról van szó, ez évente akár százezreket is jelenthetne - tette hozzá.



A fideszes politikus szerint árulkodó, hogy a magyar ellenzéknek egy szava sincs ehhez, nem szólaltak meg, a kormánypárt viszont határozottan fellép ellene, és ez is napirendre kerül majd a Fidesz jövő heti frakcióülésén.



Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: nekik Magyarország az első, és mindent el fognak követni, hogy megakadályozzák az ilyen jellegű döntések végrehajtását.



Kitért arra is: együtt kell működni regionális szövetségeseikkel, a V4-es összefogás egy fontos eszköz.



Ha szembemegy egy javaslat az uniós szerződésekkel, akkor azt minden fórumon szóvá fogják tenni, és politikai eszközökkel meg fogják akadályozni, hogy Magyarországra kényszerítsenek egy ilyen döntést - tette hozzá.



A kommunikációs igazgató szerint a közhangulat és a politikai döntéshozók szintjén is változik a vélemény, a megközelítés. Ma már egyre erőtejesebb azoknak a hangja, akik azt mondják: meg kell védeni az unió külső határait és el kell utasítani az illegális migrációt. Ugyanakkor Brüsszel szintjén vagy a Soros-hálózatok részéről az ellenirányú nyomás is erősödik, ők mindenáron át akarják ezt erőltetni - jelentette ki.