Fidesz: Soros dollármilliárdokat költ a magyar választás befolyásolására

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Soros György dollármilliárdokat költ a magyar választások befolyásolására.



Hidvéghi Balázs szombati budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: a legújabb hírek szerint Soros György csak az Egyesült Államokban tavaly megháromszorozta az Orbán-kormány elleni lobbira fordított támogatásait; egy év alatt 16 millió dollárt, azaz mintegy 4 milliárd forintot költött az Orbán-kabinet elleni lobbitevékenységre.



A kormánypárti politikus úgy fogalmazott: dokumentumok sora igazolja, hogy Soros az amerikai politika minden szintjén - a kongresszusban, a szenátusban, a nemzetbiztonsági tanácsban, különböző minisztériumokban és az "általa pénzelt" demokrata szenátorokon keresztül is - áskálódik Magyarország ellen.



Hozzátette: a Soroshoz köthető Open Society Policy Center nevű intézet keze benne van mindenféle, Magyarország elleni áskálódásban, tavaly például kétszer is nekifutottak annak a tervnek, hogy egy Magyarországot elítélő jelentést fogadtassanak el.



Ezek "ismerős eszközök", hasonló módon zajlik ugyanis Brüsszelben is a Magyarország elleni "Soros-lobbizás", az Európai Parlamentben "egy Magyarország-ellenes jelentést már elfogadtak a Soros-szervezetek, és most éppen készül a következő" a LIBE-bizottságban - közölte Hidvéghi Balázs.



Összegzése szerint Soros György dollármilliárdokat mozgat meg Washingtontól kezdve, Brüsszelen át Budapestig, hogy Magyarországra nyomást gyakoroljon, és beavatkozzon a magyar választások eredményébe is.



Hozzáfűzte: Soros pénzéből működnek azok a bevándorláspárti szervezetek is, amelyek rendszeresen beavatkoznak a magyar közéletbe, vádolják a magyar kormányt itthon és külföldön, támadják a kerítést, a határvédelmet és a "Stop Soros" törvénycsomagot is.



Világosan látható, Soros György nem sajnálja a pénzt ahhoz, hogy Magyarországon megváltoztassa azt a nemzeti kormányzatot, amely az ország védelmét, a "Soros-terv" és a bevándorlás elutasítását tűzte ki céljául - mondta a politikus.



A "Stop Soros" törvénycsomag parlamenti elfogadásának időpontját firtató kérdésre Hidvéghi Balázs azt közölte: erről a Fidesz-frakció a februári ülésén tárgyal majd.



Az ENSZ migrációs egyezményét előkészítő tárgyalásokkal összefüggő kérdésre a politikus azt mondta: kísérteties a hasonlóság az ENSZ-főtitkár minapi írása és a "Soros-terv" különböző pontjai között. Ezért a Fidesz szerint komolyan meg kell fontolni, érdemes-e bennmaradni a migrációs csomagról zajló ENSZ-tárgyalássorozatban - jelentette ki, hozzáfűzve: erről a kormány tárgyal majd.



Jelezte ugyanakkor, hogy António Guterres ENSZ-főtitkár cikkéből kiindulva "ez egy erősen bevándorláspárti javaslat", és ha ez így marad, akkor ott Magyarországnak nincs semmi keresnivalója.