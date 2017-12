Fidesz: Soros teljes erővel beszállt a magyar választási kampányba

Puskás Imre budapesti sajtótájékoztatóján kijelentette: Soros György nyilatkozatának - amelyben a milliárdos üzletember a kormány ellene folyó kampányának fejleményeire reagált - az az üzenete, hogy a magyar kormány és a magyar nép áll leginkább útjában a "Soros-terv" végrehajtásának.



Soros György "odáig ment", hogy a magyar emberek véleményét, a nemzeti konzultáció eredményét is "semmibe vette" - fogalmazott a Fidesz szóvivője. Szerinte Soros is látja, hogy a "Soros-tervről" szóló nemzeti konzultáció és annak eredménye minden eddiginél veszélyesebb számára, hiszen az akció rekord magas részvétellel zajlott. Ez pedig azt jelenti: a magyar emberek nem fogják szó nélkül hagyni a "Soros-terv" végrehajtását, nem fogják szó nélkül hagyni, hogy migránsok árasszák el Európát - mondta.



Soros is tudja - folytatta Puskás Imre -, hogy a nemzeti konzultáció neki és a bevándorláspárti brüsszeli politikusoknak veszélyes precedenst teremthet. Hiszen az emberek véleményt mondhattak a kötelező betelepítésről, valamint a "Soros-tervről", és azt látni, hogy Európában is az emberek egyre inkább támogatják a magyar kormány bevándorláspolitikáját, a szakadék pedig egyre nagyobb Soros, a brüsszeli bevándorláspárti politikusok és az európai emberek véleménye között - fejtette ki.



A politikus idézett egy 11 európai országra kiterjedő minapi közvélemény-kutatást, amely szerint a közép-európai államokban 10-ből 8 ember ellenzi a migrációt.



A szóvivő szerint a Soros Györgyöt és a brüsszeli bevándorláspárti politikusokat jellemző gondolkodásmód szögesen szemben áll azzal, amit Európában az emberek gondolnak a migrációról.



Azt is mondta, hogy az elmúlt időszak történései azt igazolják: az Európai Parlament többsége és az Európai Bizottság felsorakozott a "Soros-terv" mögé.



Puskás Imre hozzátette: miközben Soros György támadja a nemzeti konzultációt, a magyar emberek hangját, aközben "saját tevékenységét igyekszik fényezni", pedig "hatalmas vagyonát spekulációval, mások gazdasági tönkretételével érte el". Megjegyezte: amikor Soros dollármilliárdokkal támogatja a civil szervezeteket, a médiát, akkor valójában "politikai befektetést folytat".



A Jobbikot érintő számvevőszéki vizsgálatról a kormánypárt szóvivője kérdésre azt mondta: a Jobbiknak is be kell tartania a pártokra vonatkozó jogszabályokat.



A nyugdíjasoknak járó Erzsébet-utalványok kézbesítését firtató felvetésre Puskás Imre azt válaszolta: nem kizárt, hogy ez helyenként és időnként plusz feladatokat jelent, de biztos benne, hogy a Magyar Posta ezt jó munkaszervezéssel meg fogja oldani.