Figyelő - Orbán: a magyar állam nemzeti alapokon áll

A figyelo.hu-n pénteken megjelent tudósítás szerint a kormányfő azt mondta, a "magyaroknak van mire

Emlékeztetett arra, hogy 2010-ben, amikor a munkanélküliség 11 százalék volt, komoly vállalást tett a magyar kormány, a mutató pedig 2018 végére 3,5 százalékra csökken. A fiatalok munkanélkülisége nyolc évvel ezelőtt megközelítette a 30 százalékot, ma ez az adat 10 százalék alatt van. Az utóbbi egy évben 90 ezer új munkahely jött létre a piacon, 42 ezerrel csökkent a közfoglalkoztatásban dolgozók száma és 9 ezerrel a külföldön dolgozók száma is - mondta a kormányfő.



Orbán Viktor kiemelte a nemzeti önbecsülés megteremtését, mint a kormány egyik legfontosabb célkitűzését, amely erősen összefügg a gazdasággal. A közös nemzetgazdasági siker alapja a nemzeti önbecsülés, ehhez pedig az kell, hogy sikerként tekintsünk a saját életünkre - fogalmazott a miniszterelnök.



Megjegyezte, hogy a magyarok hosszú évtizedek óta önvédelemre rendezkedtek be, nemcsak a politikában, hanem a mindennapi életben. Ha továbbra is olyan sikeresek akarunk maradni, mint amilyen sikereket elért Magyarország az elmúlt években, akkor kultúraváltásra van szükségünk: a vesztesek kultúrája helyett meg kell honosítanunk a győztesek kultúráját - szögezte le.



Nekünk, magyaroknak ki kellene lépnünk a történelem balekjainak, balszerencsére ítélt szereplőinek ruhájából, és el kell kezdenünk győztesként viselkedni - mondta a miniszterelnök. "Nem mi látogattuk meg a Budán megmaradt magyar emlékeket, hanem a törökök látogatták meg Budán a megmaradt török emlékeket" - utalt ironikusan Recep Tayyip Erdogan török államfő budapesti látogatására a tudósítás szerint.



Az öngyűlölet helyett a hazaszeret talaján állunk - hangsúlyozta Orbán Viktor, és megjegyezte, az öngyűlölet kultúrája helyett a hazaszeretet kultúráját kell tanítani az iskolákban, képviselni a politikában, a kultúrában és a gazdasági életben.



A hazaszeretet kultúrája nem más, mint a mindennapi patriotizmus - folytatta. A mindennapi patriotizmus arról szól, hogy a hazánk minden magyar számára a büszkeség forrása is, mert a haza a mi közös teljesítményünk. "Ezért büszkék vagyunk arra, amit mi 30 nemzedéken keresztül itt a Kárpát-medencében hozzá tudtunk adni ahhoz, amit európai kultúrának, európai történelemnek, európai civilizációnak nevezhetünk" - hangsúlyozta a kormányfő.