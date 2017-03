Filmet forgattak, migránsnak nézték őket

Hegyes Zoltán, Cibakháza polgármestere interjút adott a Szoljon.hu-nak, amelyben nagyrészt arról beszélt, milyen büszkék a helyiek arra, hogy ott forgatták a Martfűi rémet. Ebben az interjúban megemlítette azt is, hogy a biztonság kedvéért azért fel is jelentették őket, mert azt hitték, migránsok - írta a hir24.hu "A forgatás egy csatorna partján történt, oda dobta bele a gyilkosa a történet szerint az egyik áldozatot. Aznap több bejelentés is érkezett az önkormányzathoz, miszerint gyanús alakok mozgolódnak még gyanúsabb ruhákban a vízparton, többek szerint csakis migránsok lehetnek. Nem győztük megnyugtatni a lakosokat, hogy csak egy filmforgatásról van szó" - mondta el a cibakházi polgármester az interjúban.Csongrád megyében októberben néztek Erasmusos diákokat menekülteknek , amikor azok a 2105-ös menekültválság helyszíneit járták végig - és hívtak rájuk rendőröket. Cibakháza azonban 130 kilométerre van a szerb és a román határtól is, a többitől pedig még messzebb.