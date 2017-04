Fizetnie kell a Roma Önkormányzatnak

Az Albacomp nevű cég tavaly indított pert az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) ellen, amely 70 millió forintos adósságát nem egyenlítette ki a társaságnak. A bíróság jogerős döntése értelmében a szervezetnek most a teljes tartozást és annak kamatait is meg kell fizetnie - értesült a Magyar Nemzet Többször próbált megegyezni korábban az Albacomp a roma önkormányzattal, de nem jártak sikerrel.A lap megkeresésére az Albacomp RI Kft. stratégiai igazgatója azt mondta, nem számít arra, hogy a roma önkormányzat vezetősége a bírósági döntés hatására haptákba vágja magát, és fizet. Minárovits János közölte, ezért a jogerős ítélet kézbesítése után várhatóan végrehajtási eljárást kezdeményeznek a szervezettel szemben - írják.Beszámoltak arról is, hogy a bíróságon a cigány szervezet vezetése azt nem vitatta, hogy nem fizetett a cégnek az informatikai eszközökért, mondvacsinált indokokra hivatkozva mégis megtagadta volna a számla kiegyenlítését.Minárovits János tételesen cáfolta a roma szervezet állításait a bíróság előtt. A stratégiai igazgató dokumentumokkal igazolta, hogy az ORÖ összesen kétezer táblagépet vett át tőlük, további kétezer-háromszázat pedig a posta szállított ki a megadott címekre, vagyis a hátrányos helyzetű diákoknak.Az Országos Roma Önkormányzat tartozásai egyébként egészen a közelmúltig meghaladták a kétmilliárd forintot. A roma önkormányzat többek közt minisztériumoknak, cégeknek és ügyvédi irodáknak is adósa, amit kormányzati segítséggel csökkentettek kb. nyolcszázmillió forintra - idézte fel a lap, hozzátéve, hogy hogy a szervezetnél a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Központi Nyomozó Főügyészség és a rendőrség is több ügyben folytat nyomozást.