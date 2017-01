Fodor Gábor : 2017 várható üzenete az együttműködés

A Magyar Liberális Párt elnöke szerint 2017 várható üzenete a Jobbik nélküli ellenzéki együttműködés.



Fodor Gábor a Kossuth rádió 180 perc című műsorában csütörtök reggel azt mondta, hogy idén a "demokrata ellenzéki pártok" együttműködése kulcskérdés lesz. Ennek előszele a köztársaságielnök-választás, és Majtényi László jó javaslat, versenyképes jelölt - tette hozzá. A Liberálisok az elsők között jelezték, hogy támogatják Majtényi Lászlót, mivel látták ombudsmani munkásságát, tudják mennyire elkötelezett a jogállam mellett, ismerik liberális értékrendjét - indokolt a pártelnök.



Fodor Gábor közölte: Majtényi László jelölése az ellenzéki pártok és a civil szféra közötti együttműködés szimbóluma is lehet, azé a civil szféráé, amely amúgy is "célkeresztben volt az Orbán-kormány számára".



A másik együttműködési kérdés a demokrata ellenzéki oldalon tapasztalható vezetési válságra vonatkozik a liberális pártelnök szerint, aki lényeges fordulatnak nevezte, hogy Botka László bejelentette, vállalná a miniszterelnök-jelöltséget. Hozzátette: ezt jónak tartják, véleménye szerint az MSZP-nek is jót fog tenni, ha van egy látható ellenzéki irányvonal, de a kereteket, például a programot a miniszterelnök-jelöltnek kell meghatároznia.



Utalva arra, hogy a Demokratikus Koalíció megvétózta a Liberálisok részvételét a baloldali előválasztásról szóló korábbi tárgyalásokon, azt mondta: "ha valaki nem nyerni akar, hanem csak frakciót akar állítani, akkor lehet vétózgatni". Hozzátette: tőle ez távol áll, és nem is célravezető.