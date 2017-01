Fokozottan figyeljünk a hajléktalanokra a metsző hidegben!

Mint írták, az előrejelzések szerint a leghidegebb januári hétvége következik szombaton és vasárnap, a hőmérséklet helyenként mínusz 15 Celsius fok alá süllyed, és ebben a hidegben akár 10 perc alatt kihűlhet az ember.



A Magyar Máltai Szeretetszolgálat azt kéri mindenkitől: ha mozdulatlanul a földön ülő vagy fekvő embert látunk, ne menjünk el mellette, szólítsuk meg, ajánljuk fel segítségünket. Ha az illető nem tud válaszolni, hívjuk a hajléktalanellátó diszpécserszolgálatot - Budapesten a 061 338 4186 számon - vagy a 112-es segélyhívót.



Hozzátették: a szeretetszolgálat diszpécserszolgálata krízisautót küld a helyszínre, a kiérkező szociális munkások gondoskodnak a hajléktalan emberekről, szükség esetén a mentőszolgálatot is értesítik.



Megjegyezték: a máltai szervezet Budapesten kilenc utcai gondozószolgálatot működtet, ezek rendszeresen felkeresik az intézményi ellátást elutasító, a hidegben is kint maradó hajléktalan emberek ismert tartózkodási helyeit.



A leghidegebb időszakban a szeretetszolgálat elsődleges célja az életmentés. A máltai intézményekben senkit nem utasítanak el férőhelyhiány miatt. Ha a szállók megtelnek, a szervezet újabb krízisférőhelyeket nyit - tették hozzá.



A Magyar Máltai Szeretetszolgálat arra is felhívta a figyelmet, hogy a téli tragédiák nemcsak az utcán, hanem fűtetlen lakásokban is megtörténhetnek, ezért fontos, hogy ezekben a napokban figyeljünk oda a körülöttünk élő emberekre, különösen az egyedülálló és idős szomszédokra, a rossz körülmények között élő családokra.



Ne maradjunk közömbösek, bármilyen szokatlan jelenség árulkodó lehet. Ha nem füstöl a kémény, ha nappal is égve marad a villany, vagy ha nem tapasztalunk mozgást a megszokott időben, ne habozzunk utána járni, nem történt-e baj, és szükség esetén azonnal hívjunk segítséget - írták.