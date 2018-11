Fölszállott a páva - A felvidéki Pósfa zenekar is továbbjutott

Újra elindult a közmédia tehetségkutatója, a Fölszállott a páva, az új évad A Döntők Döntője, amelyben ezúttal az elmúlt öt év legjobb népzenészei versenyeznek egymással. A pénteki első elődöntőn a nézők a Pósfa zenekart is továbbjuttatták - hangzott el az M1 aktuális csatorna szombati műsorában, amelyben a zenekar két tagja Iván András és Iván Zoltán is megszólalt. Iván András (brácsák) arról beszélt, hogy zenével hat éves koruk körül kezdtek foglalkozni, a zenekar pedig 2010-ben alakult. Iván Zoltán (klarinét, tárogató, harmonika) elmondta, hogy A Döntők Döntőjében valóban a legjobb előadók szerepelnek, nagyon szoros a mezőny. Ezért is adta át a zsűri a továbbjuttatás lehetőségét a nézőknek. Mint mondta, nem számított arra, hogy ilyen sokan szavaznak rájuk. Ebben az évben újdonság, hogy a közönség szavazatain múlik, mely produkciók jutnak a december 21-i döntőbe.



Az élő adásokban a zsűri szabadkártya segítségével az elődöntőkben két, a középdöntőkben már csak egy versenyzőt juttathat tovább. Az elődöntőkből a nézők szavazataival négy produkció jut tovább, a zsűri pedig további két fellépőnek adhat szabadkártyát, így a tizenkét induló közül hat folytathatja a versenyzést a középdöntőben. A pénteki első elődöntőn a hangszeres szólisták és zenekarok kategóriát képviselő Pósfa zenekar mellett az énekes szólisták és énekegyüttesek kategóriájában Sőregi Anna és Komáromi Kristóf, a táncos szólisták és táncospárok kategóriájában Bulyáki Anett és Oszlánszki Patrik, a néptáncegyüttesek közül a Debreceni Hajdú Táncegyüttes jutott tovább a nézők szavazatai alapján. Szabadkártyával Fekete Borbála (énekes szólisták és énekegyüttesek kategória) és Okányi Mihály (táncos szólisták és táncospárok kategória) folytathatja a versenyzést a középdöntőben.