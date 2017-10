Folyamatosan fejlesztik a honvédség különleges rendeltetésű alakulatát

A lap pénteki számában megjelent interjúban a parancsnok elmondta: a katonai szervezet struktúráját egy amerikai-magyar közös munkacsoport segítségével több hónapos előkészítő munkában dolgozták ki, aminek eredményeként egy NATO-kompatibilis rendszert sikerült kialakítani, ami jóval rugalmasabbá teszi a különleges műveleti képességet. Az alakulat tudása fontos képességekkel bővült, illetve erősödött, ilyen például a felderítő-hírszerző képesség, a műveleti helyszín rögzítésének képessége is. Fejleszteni kellett a híradás-informatikai és a támogatólövész-képességet is.



A haditechnikai fejlesztésekről szólva megemlítette, hogy rövid távon a meglévő amerikai együttműködéssel magyar forrásokra támaszkodva olyan új homokfutó járműveket fognak kapni a különleges műveleti feladatokhoz, amelyek kiváló teljesítményt tudnak nyújtani felderítésnél vagy nagyobb távolságú manőverek végrehajtásánál.



A távlati terv egy regionális különleges műveleti parancsnokság létrehozása és NATO-akkreditációja. Ennek feltétele a telepíthetőség, a kommunikációs eszközök fejlesztése, az informatikai rendszerek integrációja - sorolta. Hozzátette: "ha ez megvalósul, akkor képesek leszünk lépést tartani nálunk sokkal nagyobb országok haderejével is".



Sándor Tamás a lapnak elmondta, hogy külföldi missziókban is szolgálnak magyar különleges műveleti katonák, például Afganisztánban, Irakban, Koszovóban és Afrikában is.