Folytatja az internetes tűzifahirdetések ellenőrzését a Nébih

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) erdészeti felügyelői továbbra is folyamatosan ellenőrzik az online tűzifahirdetéseket; a hatóság egy hét alatt 34 helytelenül feladott hirdetést távolíttatott el az egyik népszerű webes hirdetési felületről - közölte a Nébih kedden az MTI-vel.



A Nébih elsősorban azt ellenőrzi, hogy a hirdető rendelkezik-e a jogszabályban előírt EUTR technikai azonosító számmal - amelyet a hirdetésben is fel kell tüntetni -, ennek megléte garantálja ugyanis a tűzifavásárló számára, hogy az eladó szerepel a hatóság nyilvántartásában.



Az eddigi vizsgálatok tapasztalata alapján az ellenőrzött hirdetők mindössze 30 százaléka tüntette fel érvényes technikai azonosítóját. Az ellenőrzés során olyan reklámokat is találtak, amelyek valótlan, kitalált azonosítót tartalmaznak, így egyértelműen a vásárlók megtévesztésére irányulnak.



A Nébih felhívja a vásárlók figyelmét, hogy a hirdető EUTR technikai azonosító számát, vagy erdőgazdálkodói kódját a hatóság oldalán (http://portal.nebih.gov.hu/felir-kereso) lehet ellenőrizni.



Azt tanácsolja továbbá, hogy a megrendelés során a vásárlók jelezzék, hogy csak olyan tűzifa szállítmányt hajlandóak átvenni, amelyet a hirdető a Nébih-hez bejelentett szigorú számadású szállítójeggyel szállít, vagy ad át szállításra.



Mindig kérjenek számlát vagy nyugtát, továbbá a tűzifavásárlók részére kötelezően átadandó tájékoztatót, amelyből további hasznos információkat nyerhetnek.



A tűzifa átvételekor ellenőrizzék, hogy a szállítójegyen a feladó rovatban a hirdető megnevezése, telephelye, erdőgazdálkodói kódja, vagy EUTR technikai azonosítószáma, adószáma, valamint a szállított tűzifa fafaja és mennyisége, továbbá a szállító jármű rendszáma pontosan fel van-e tüntetve.