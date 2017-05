Fontos figyelmeztetés érkezett! Ha gázkészüléke van, Önnek is figyelni kell!

Bár a fűtési szezonnak vége, a szén-monoxid-mérgezés veszélye továbbra is fennáll, hiszen számos ingatlanban használnak gázzal működő vízmelegítőket és bojlereket. Márpedig ezek a berendezéseknél, ahogy a fatüzelésű kályháknál is, elővigyázatosnak kell lenni - figyelmeztetett pénteken a Katasztrófavédelem - írja a Napi.hu Májusban a tűzoltók eddig 8 alkalommal intézkedtek szén-monoxid-szivárgás miatt, 4 ember szenvedett valamilyen fokú mérgezést, egy emberen pedig már nem lehetett segíteni.Az idén a szokatlanul hideg tavaszi időjárás miatt a fűtési szezon kitolódott, emiatt a tüzelő-fűtő berendezések fokozott igénybevételnek voltak kitéve. Az eszközök karbantartását célszerű a következő fűtési szezon előtt, még a nyár folyamán betervezni. Vannak azonban olyan eszközök, amelyek karbantartás hiányában, vagy szabálytalan bekötés esetén a fűtési szezonon kívül is veszélyt jelenhetnek.A szén-monoxiddal kapcsolatos balesetek több mint fele a fürdőszobákban történik. Az okok között pedig a levegő-utánpótlás hiánya szerepel az első helyen. A gázüzemű átfolyós vízmelegítők, vagy a bojlerek és a páraelszívók egyidejű működése esetén egy teljesen zárt fürdőszobában percek alatt elhasználódik a rendelkezésre álló levegő. Az így keletkező vákuum hatására az égéstermékek visszaáramlanak a kéményből a készülékbe, majd a fürdőszobába.