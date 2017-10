Friss hírek érkeztek Törőcsik Mari állapotáról

Törőcsik Mari színművész kikerült az intenzív osztályról és az állapota is fokozatosan javul - tájékoztatta pénteken a Nemzeti Színház és a család az MTI-t.



A nemzet színészének állapotáról a család, a Nemzeti Színház és a kórház továbbra is folyamatosan konzultál, és közösen tájékoztatja a közvéleményt.



Mint írják, a szombathelyi Markusovszky Kórházban Törőcsik Marit pénteken Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere is meglátogatta.