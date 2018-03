Fűrész Tünde: számok igazolják a családpolitikát

Hazánkban már több mint 35 éve tart a népességfogyás, de a kormány családpolitikájának köszönhetően nőtt a gyermekvállalási kedv. A teljes termékenységi arányszám a 2011-es 1,23-os mélypont után 2017-re 1,5-re emelkedett. 2010-hez képest 1,4 százalékkal több gyermek született úgy, hogy közben a 20 és 40 év közötti női korosztály létszáma 10 százalékkal csökkent. A házasságkötések száma is megugrott, 42,5 százalékkal több házasságot kötöttek tavaly, mint 2010-ben. Emellett kevesebb a válás és az abortusz - fejtette ki Fűrész Tünde a lap hétfői számában.



Az intézet vezetője beszélt arról is, hogy az idén január 1-je óta igényelhetik a határon túliak is az anyasági támogatást és a babakötvényt. Az úgynevezett Köldökzsinór program keretében február végéig közel 1600 igény érkezett be, 60 százaléka Romániából. Az igénylések háromnegyede a határon túli, magyarlakta területekről érkezett, de Új-Zélandról és Iránból is kaptak megkeresést, eddig összesen 36 országból.



A Kopp Mária intézet feladatairól a lapnak elmondta: elemzésekkel, kutatásokkal, szakpolitikai javaslatokkal segítik a kormányzati döntéseket a népesedéspolitika területén. Hozzátette, hogy a gyermekvállalás, a családalapítás lelki, mentális összefüggéseivel, a magyarok lelki egészségével és életminőségének alakulásával kapcsolatos kutatásokat is szeretnének folytatni. Emellett vizsgálnák a migráció demográfiai vonatkozásait is, a Magyarországon vagy Európán belüli mozgások mellett szélesebb nemzetközi kitekintéssel is. Véleménye szerint fontos lenne megnézni, hogy az úgynevezett befogadó országokban milyen társadalmi folyamatokat indít el a migránsokkal való együttélés, s ennek milyen szociológiai vetületei vannak.