Gáspár Győzőt 50 milliós adócsalással gyanúsítja a NAV

Ötvenmillió forintos költségvetési csalással gyanúsítja a Nemzeti Adó és Vámhivatal Gáspár Győzőt - írja a Hirado.hu A gyanú szerint az énekes, előadóművész nagy értékű személyautókat hozott be külföldről, majd azokat több cégen keresztül eladta, az értékesítéshez kapcsolódó közterheket azonban nem fizette meg.A pénzügyi nyomozók csütörtökön egyidőben több Nógrád megyei helyszínen tartottak házkutatást, melynek során a többi között luxusautólat és arany ékszereket foglaltak le.Gáspár Győző kihallgatása állítólag jelenleg is tart. Esetleges őrizetbe vételéről a kihallgatás után döntenek.Az énekes mellett a testvére és három társuk ellen is büntetőeljárást indított a NAV.