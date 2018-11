Geert Wilders: példaértékű és követendő a magyar migrációs politika

Elismeréssel szólt a magyar kormány és Orbán Viktor migrációs politikájáról, a holland Szabadság párt vezetője. Geert Wilders Hágában adott interjút az ECHO TV-nek –Geert Wilders példaértékűnek és követendőnek nevezte a magyar migrációs politikát. A holland politikus azt nyilatkozta: az Orbán-kormány által építtetett határzár nemcsak feltartóztatja a menekülteket, hanem megvédi a magyar embereket is. A pártelnök hozzátette, azért támadják Magyarországot Brüsszelben, mert erős nemzetállamként a magyar emberek érdekét védi. Orbán Viktor egy hős – jelentette ki Geert Wilders.Elmondta, talán a magyar miniszterelnök az egyetlen olyan vezető Európában, aki kimondja, hogy keresztény és nem iszlám ország vagyunk. Amennyiben egy országnak megvan a nemzeti büszkeségérzete, és meg akarja védeni területét, emellett megvan minden technikai eszköze, akkor lezárhatja a határait. Ezt kellene tennünk nekünk is, mint a magyaroknak.Ne felejtsük el, mi történt az elmúlt években például Szíriában. A válság következtében óriási migrációs hullám indult el. De ez mind semmi ahhoz képest, ami az elkövetkező évtizedekben várható! – mondta Geert Wilders.A politikus szerint a német kancellár visszavonulása egyértelműen azt jelenti, hogy Angela Merkel elismerte hogy a menekültpolitikája megbukott. Véleménye szerint a kancellár a Willkommenskulturral szabad beutazást biztosított azon szélsőségeseknek is, akik terrortámadásokat és más bűncselekményeket hajtottak végre Európa szerte.Arra a kérdésre, hogy Brüsszel miért állítja pellengére Magyarországot, Wilders azt mondta, azért, mert az Orbán-kormány elutasítja Brüsszel liberális szupranacionális elveit, és erős nemzetállamban gondolkodik. Magyarország azt mondta, nem akar menekülteket. Ha a migránsokat szét akarják osztani az országok között, azt mi nem fogadjuk el. Erről népszavazást is tartottak, és a többség visszautasította a kvótarendszert.Orbán miniszterelnök úr azt mondta, megvédjük a magyar embereket. És őt a polgárok választották meg, nem pedig a brüsszeli bürokraták, és nem is az "úgynevezett" európai vezetők, akik valójában nem is vezetők – magyarázta a politikus. A holland párelnök reményét fejezte ki, hogy a Visegrádi országok, Ausztria és Olaszország, más államokkal kiegészülve egy olyan erős politikai tömböt alkothat a jövő évi EP-választásokra, amely ellensúlyozza a bevándorláspárti Uniót.