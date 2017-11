Gulyás: a kormány mögött világos eredmény áll

A kormány mögött a nemzet-, a család- és a gazdaságpolitikára is kiterjedő világos eredmény áll, amely hatalmas előrelépés a 2010-es helyzettel összevetve - mondta Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője kedden a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület közgyűlésén, Budapesten, a Polgárok Házában.



A polgári oldal kormányzása alapján kijelenthető: aki országépítésben gondolkodik, az jó szívvel számíthat a Fidesz-KDNP-szövetségre - fogalmazott a politikus. Gulyás Gergely hozzátette: a Fidesz-KDNP-nek pedig számítania kell azoknak a szövetségére és szolidaritására, partnerségére és barátságára, akik értelmiségiként a jobbközép világ meghatározó személyiségei.



A frakcióvezető előadásában jelezte, az országgyűlési választásig csak néhány hónap van hátra, ami számadási kötelezettséget jelent. Úgy fogalmazott: ha összehasonlítják a 2002-2010 közötti kormányzás teljesítményét a mostanival, akkor "a balliberális oldal pártjainak nincs is értelme elindulni a választásokon". A 2010 óta elért eredmények között kiemelte a nemzetpolitikai intézkedéseket, köztük a kettős állampolgárság lehetővé tételét, amellyel "lassan száz évvel Trianon után eljutunk oda, hogy (...) az akkor élők utódai és Magyarország között újra közjogi kötelék" van.



Gulyás Gergely beszélt a családpolitikai lépésekről, a családi adózás bevezetéséről, valamint a kormány "felelősségteljes konzervatív gazdaságpolitikájáról" is, amellyel mérsékelték az államadósságot, a gazdasági növekedés pedig stabil. Hallgatóságának azt is mondta, hogy egy egyesületnek a közélettel kapcsolatosan igenis van teendője, és nem érdemes az egyesületi világot leegyszerűsíteni arra "az önmagát civilnek nevező társadalmi szervezetek világára, amelyek egyébként az elmúlt években is csak külföldi támogatásokból működtek". A civil világban a jobbközép, polgári, konzervatív oldalnak is részt kell vennie, a kormánnyal szemben pedig mércét kell meghatároznia - jelentette ki Gulyás Gergely. Szerinte kulcsfontosságú, hogy fennálljon egy szolidaritás a polgári oldal vezetőivel szemben, de ez "nem szabad, hogy az értelmiség oldaláról kritikátlanságot jelentsen, mindennek a megtapsolását, mindennek az éltetését jelentse, mert az más koroknak a rossz emlékű hozadéka lenne".



A fideszes politikus megjegyezte azt is: ha bármely kormány lemond arról, hogy az értelmiségnek is elfogadhatóvá próbálja tenni saját politikáját, akkor lemond arról, hogy hosszú távon a történelmi értékítélet is kedvező lehessen.



Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke arról beszélt - idézve Orbán Viktor miniszterelnököt -, hogy "a kormányzásunknak a saját magával szemben támasztott igénye, hogy mindazok, akikért felelősséget vállalunk - azokért is, akik nem szavaztak ránk -, azok jobban éljenek, mint amikor elkezdtük a kormányzást". Szerinte a jobb élet feltételeinek biztosítása jó úton halad. Előrelépésre van ugyanakkor szükség például a versenyképes nemzeti nevelés kérdésében, a kultúra területén és a magyar vidék életképesebbé tételében - mondta Balog Zoltán.