Gulyás Gergely: a bajor CSU továbbra is Magyarország barátja

A bajor Keresztényszociális Unió (CSU) továbbra is Magyarország barátja - jelentette ki Gulyás Gergely , a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Münchenben vezető CSU-s politikusokkal folytatott megbeszélése után.A Fidesz politikusa a közmédiának elmondta: a bajor kormánypártban "mindenki látja azt a küzdelmet, amelyet Magyarország Európában és Európáért folytat, és mindenki látja a magyar gazdaságpolitika és migrációs politika visszaigazolását".Így a CSU-ban "továbbra is Magyarország barátait találhatjuk", akik pedig mégsem barátok, csak "átmenetileg fordulnak szembe Magyarországgal" személyes ambícióik, karrierjük miatt - tette hozzá Gulyás Gergely.Kiemelte, hogy az Európai Parlamentben az Európai Néppárt csúcsjelölti tisztségére pályázó Manfred Weberen kívül valamennyi CSU-s képviselő "Magyarország mellett és a Sargentini-jelentés ellen" szavazott.Azzal kapcsolatban, hogy a CSU az október 14-i tartományi törvényhozási (Landtag-) választáson a legutóbbi felmérések szerint a szavaztok 34-36 százalékát gyűjtheti össze, szemben az előző, 2013-ban tartott Landtag-választáson szerzett 47,7 százalékkal, és így elveszítheti abszolút többségét a müncheni Landtagban, Gulyás Gergely aláhúzta, hogy a párt "a második világháború óta tartó politikai korszak legnehezebb helyzetével szembesül".Ennek okairól elmondta, hogy Bajorországban is megosztotta a választópolgárokat az a migrációs politika, amelyet "elsősorban" a CSU testvérpártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és vezetője, Angela Merkel kancellár folytatott."Természetesen mi azt kívánjuk bajor kereszténydemokrata barátainknak, hogy a lehető legjobban szerepeljenek a választásokon, de soha ilyen nehéz politikai helyzetben nem voltak" - hangsúlyozta Gulyás Gergely.Hozzátette: a CSU-ban "a berlini politikát teszik felelőssé" a nehézségekért.Gulyás Gergely Münchenben tárgyalt Markus Blume CSU-főtitkárral és Edmund Stoiber tiszteletbeli pártelnökkel, volt tartományi miniszterelnökkel, és részt vett a Konzervatívok találkozója című konferencián, amelyet a CSU szövetségi parlamenti (Bundestag-) csoportja szervezett.A mások mellett osztrák, holland és francia konzervatív politikusok részvételével folytatott tanácskozásról szólva kiemelte: "a CSU is keresi azt az utat, hogy miként tudják újradefiniálni egy keresztény-konzervatív politika létjogosultságát Európában", és a közelgő Landtag-választás eredménye bizonyára "elindít majd egy folyamatot" a konzervatív értékek és a konzervatív politika értelmezésében.Megjegyezte: nem kétséges, hogy továbbra is "a CSU által irányított kormány lesz Bajorországban, de ez egy koalíciós kormány lesz, ami szokatlan, új helyzet" a pártnak és az egész tartománynak.