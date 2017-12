Gulyás Gergely: az eredményekről és a biztonságról szól majd a Fidesz kampánya

Gulyás Gergely elmondta: a választások lehetséges időpontját az alaptörvény szabályozza, a pontos időpontot pedig a köztársasági elnök határozza meg. Ezek ismeretében április-májusban lehet a következő országgyűlési választás, vagyis a legkorábbi lehetséges időpont esetében nincs már négy hónap sem hátra.



A Fidesz két fontos kérdésről akar majd beszélni a kampányban. Az egyik, hogy milyen eredményeket ért el Magyarország 2010 óta, a másik pedig a migrációs nyomás okozta biztonság kérdése - jelezte.



Kifejtette: Magyarország a 2010-es csődközeli állapot után mostanra stabil gazdasági helyzetbe került, a gazdasági növekedés - amellyel az Európai Unión belül az első harmadba tartozunk - a bérek növelésére is lehetőséget adott.



"Soha ilyen alacsony kamatokkal nem lehetett hitelt felvenni", több mint 700 ezerrel többen dolgoznak, mit 2010-ben - tette hozzá.



Kiemelte, a kormány mögött világos eredmények vannak, a családpolitikában és a nemzetpolitikában is nagyon komoly előrelépést sikerült elérni, szombaton veszi át például az egymilliomodik külhoni állampolgár az állampolgársági dokumentumait a köztársasági elnöktől.



"Egyetlen kormányzás sem mentes a hibáktól, a gyarlóságoktól", de mindezzel együtt is olyan kormányzati teljesítmény áll a jelenlegi kormánypártok mögött, amelyek ismeretében joggal kérheti a Fidesz és a KDNP a polgárok támogatását a harmadik ciklusra is - közölte Gulyás Gergely.



A politikus beszélt arról is, hogy a másik fontos kampánytéma a biztonság lesz, az elmúlt másfél-két évben ugyanis az Európai Unió országaiban nem volt olyan választási kampány, amelyben ne a migráció lett volna az egyik legfontosabb téma.



"Küzdünk azért, hogy mi magunk választhassuk meg, kivel akarunk együtt élni és kivel nem" - tette hozzá a Fidesz frakcióvezetője.



Manninger Jenő, Keszthely térségének fideszes országgyűlési képviselője, miniszteri biztos arról beszélt, hogy szeretnék megköszönni Keszthely térségében is a nemzeti konzultáción való részvételt. Pontos adat nincs arról, hogy ebben a választókerületben hányan válaszoltak a kérdésekre, de a korábbi hasonló kampányok alapján tudni lehet, hogy Keszthely környékén is magas szokott lenni a részvétel - mondta.