Gulyás: Gyurcsány pénzelte Czeglédy Csabát

A Czeglédy-ügyben a Demokratikus Koalíciónak (DK) és az egész magyar baloldalnak politikai felelőssége van - mondta a Fidesz frakcióvezetője hétfőn újságíróknak, miután találkozott a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének elnökével és a megkárosított diákok küldöttségével.



Gulyás Gergely bejelentette: országgyűlési határozati javaslatban kérik a kormányt, hogy teremtse meg a kártalanítás jogi lehetőségét a Czeglédy-ügyben. Közölte: szeretnék, ha az Országgyűlés feljogosítaná egy határozati javaslattal a kormányt arra, hogy eljárjon a kártalanítás érdekében, és kérik a munkáltatókat is, hogy a jelenléti ívek rendelkezésre bocsátásával segítsenek felmérni, hány diáknak, mennyi kifizetetlen órája van. Kérdésre válaszolva elmondta: kéthavi, 2017. május-júniusi diákmunkabérről van szó, a becslések szerint mintegy ezer diákmunkás esetében, így a százmillió forintot is meghaladhatja az összes követelés, amelyet a költségvetés általános tartalékából fedezhetnek.



Hangsúlyozta: az iskolaszövetkezetek körében példátlan, hogy Czeglédy Csabával szemben 3 milliárd forintos költségvetési csalás alapos gyanúja miatt folyik büntetőeljárás. Szerinte ezeket a cselekményeket Czeglédy Csaba azért is merte megtenni, mert az MSZP, a DK és az Együtt szombathelyi képviselője, frakcióvezetője volt.



Hangsúlyozta: az ügynek politikai vonatkozása is van, hiszen kiderült, hogy "Gyurcsány Ferenc pénzelte Czeglédy Csabát", aki az Altus Zrt.-től 80 millió forintos kölcsönt kapott, hogy tevékenységét és "fényűző életmódját" folytathassa. Ennek a felelősségét a DK-nak és az egész magyar baloldalnak értékelnie kell - tette hozzá Gulyás Gergely.



Felhívta a figyelmet arra: alig volt olyan politikai vonatkozású ügy, ahol a DK-s és MSZP-s vezetők védelmét ne Czeglédy Csaba látta volna el. Itt egy olyan büntetőügyről van szó, amely szereplője, vezető politikusa volt az MSZP-nek és a DK-nak, és úgy érezte, hogy önmagában ez védettséget ad számára - jegyezte meg.



Fiák István, a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetsége azt mondta: az iskolaszövetkezetek Magyarországon 1983 óta működtek jól, amíg az 1990-es évek végén meg jelent egy "vírus, Czeglédy Csaba személyében", aki szerinte az elmúlt 20 évben igen sok kárt okozott az iskolaszövetkezeti szektornak.



Felidézte: Czeglédy Csabát már 2003-ban 1 év 2 hónap börtönbüntetésre ítélték, 2 évre felfüggesztve, azonban amikor a büntetés lejárt, tovább folytatta tevékenységét. Hozzátette: a Magyarországon működő 129 iskolaszövetkezetből csak az általa irányított szövetkezetekkel van probléma, és már 2016 januárjában volt egy, a mostanihoz hasonló eset, de akkor végül az egyik nagy munkáltató fizette ki kétszer a bért, hogy a diákok megkaphassák a fizetésüket.



Emlékeztetett arra, hogy idén május-júniusban vált fizetésképtelenné a Czeglédy Csaba által vezetett Humán Operátor Zrt., majd ugyan augusztus végén Czeglédy Csaba ígéretet tett arra, hogy kifizeti a tartozásokat, de azóta nem jelentkezett. Hozzátette: ezért fordultak segítségért levélben a kormányhoz és az Országgyűléshez. Jelezte: a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetsége ingyenes jogsegélyt nyújt az érintetteknek, éppen azért, hogy iskolaszövetkezetekbe vetett bizalmuk ne rendüljön meg véglegesen.



Kérdésre válaszolva elmondta: 2016-ban 129 iskolaszövetkezet 41,5 milliárd forintnyi árbevételt termelt, közel 10 ezer megbízó és 130 ezer diák részvételével, ami azt jelenti, hogy több mint 35 milliárd forint tagi jövedelmet szerezhettek az itt dolgozó diákok.



Gulyás Gergelyt kérdezték Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek a Kossuth Rádióban vasárnap elhangzott interjújáról, amelyben arról is beszélt, hogy migrációs válság kiinduló oka a szabadkőművesség, amelynek volt "jakobinus, bolsevik verziója", és a "sokadik leágazása ez a Soros-féle szélső liberális dolog". A Fidesz frakcióvezetője erről azt mondta: egyetért az interjú lényegével, hogy Soros György fogalmazta meg azt a filozófiát, amely Magyarországon és Európában is a bevándorlást támogatja. Hogy ennek a mélyebb gyökereit ki hova vezeti vissza, ennyi szabadsága a miniszterelnök-helyettesnek is van - jegyezte meg.



Szintén kérdésre válaszolva a Fidesz frakcióvezetője ugyanakkor nem értett egyet Aradszki András KDNP-s országgyűlési képviselő hétfői napirend előtti felszólalásával, amelyben "a Soros-tervet a sátán legvégső támadásaként" értékelte. Gulyás Gergely szerint nem szerencsés ilyen jellegű minősítéssel illetni sem Soros Györgyöt, sem mást.



Kérdésre válaszolva közölte: nem támogatják a Jobbik parlamenti vizsgálóbizottság felállítására vonatkozó kezdeményezését, amely a 2010-es plakátköltésekkel foglalkozna, mert az országgyűlési törvény kizárja ennek lehetőségét olyan ügyekben, amelyeket az Állami Számvevőszék már vizsgált.



Kérdésre válaszolva közölte: nem tiltaná be a Jobbikot, az ellenzéki pártot demokratikus versenyben szeretnék legyőzni. Úgy vélte: az Állami Számvevőszék vagy az ügyészség vizsgálata semmilyen formában nem tartozik a kormányra és a kormánypártokra, ahogyan az sem, hogy egy elemző miről, mit mond.



A jegybanki bérek emelkedésével kapcsolatos kérdésre azt mondta: a Magyar Nemzeti Bank független intézmény, így a kabinetnek, ha akarná sem lehetne hatása a jegybankra.