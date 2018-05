Gulyás: június 13-án kerülhet az Országgyűlés elé a 2019-es költségvetés

A tervek szerint a kormány június 13-án nyújtja be a 2019-es költségvetést az Országgyűlésnek, amely július második felében fogadhatja el - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón. Gulyás Gergely közölte azt is, a kormány tervei szerint csak figyelmeztethetné a hatóság a kis- és közepes vállalkozásokat, ha megsértik az Európai Unió most hatályba lépő általános adatvédelmi rendeletét (GDPR).



A miniszter a jövő évi büdzséről szólva elmondta, folytatódnak az adócsökkentések, a szociális hozzájárulási adó a korábbi megállapodásnak megfelelően két százalékkal csökken, és kedvezőbb lesz a kétgyermekes családok által igénybe vehető családi adókedvezmény mértéke is. Hozzátette: az a célja a jövő évi költségvetésnek, hogy a hiány két százalék alatt maradjon, a növekedés pedig meghaladja a négy százalékot.



A miniszter célként jelölte meg azt is, hogy megvalósuljon a teljes foglalkoztatottság, valamint "a költségvetés működési oldala nullás legyen", azaz ha kivennék a fejlesztési forrásokat a költségvetésből, akkor nem lenne hiány. Gazdasági adatokat sorolva Gulyás Gergely úgy értékelte, hogy az a gazdaságpolitika, amelyet Magyarország 2010 óta folytat, sikeres volt. Ismertetése szerint 2018-ra az aktív korú foglalkoztatottak száma 67 ezer fővel 4,4 millióra nőtt, ez a növekedés teljes egészében az elsődleges munkaerőpiacon történt.



Hozzátette: azért csökkent 42 ezerrel a közfoglalkoztatottak száma 2017 január-márciusához képest 2018 hasonló időszakában, mert közülük nagyon sokan a piacon találtak munkát. Gulyás Gergely azt mondta, 2018. január-március között a munkanélküliek száma a 15-64 éves korosztályban 29 ezer fővel, 14 százalékkal csökkent, ezzel 178 ezer főre mérséklődött. A munkanélküliség ráta 3,9 százalékra csökkent - ismertette. Megjegyezte, ez az egyik valaha mért legalacsonyabb adat.



A miniszter szólt arról is, hogy a legalább egy éve munkanélküliek aránya 45,1 százalékról 39,8 százalékra mérséklődött, a munkakeresés átlagos időtartama 17,5 hónapról 16,4 hónapra csökkent. Beszámolt arról is, hogy tavaly 4,4 százalékkal emelkedett a GDP, ehhez a növekedéshez a piaci alapú szolgáltatások növekedése járult hozzá. Magyarország ezzel a gazdasági növekedéssel harmadik volt az EU-ban - közölte.



Az átlagkeresetekről elmondta, 2018 márciusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 331 500 forint volt. Ez 11,3 százalékos növekedést jelent egy év alatt - magyarázta. Hozzátette: a családi adókedvezményt figyelembe véve a nettó átlagkereset 229 ezer forint volt.



A közfoglalkoztatottak nélkül számított bruttó és nettó átlagkereset az előző év azonos időszakához képest 11,4 százalékkal emelkedett, a fogyasztói árak 2 százalékos növekedése mellett a reálkeresetek 10,2 százalékkal emelkedtek - ismertette. Szólt arról is, hogy 2019-es költségvetés benyújtása előtt a Költségvetési Tanácsnak tíz napja lesz véleményét mondania a törvénytervezetről.



Kérdésre, miszerint figyelembe veszik-e az Európai Bizottság (EB) ajánlásait, amelyeket azért fogalmazott meg Magyarországnak, mert az megsérti a középtávú költségvetési hiánycélt. A miniszter közölte, ha 2010 után figyelembe vették volna az EB ajánlásait, akkor az ország nem tartana itt. Köszönjük, mi is észrevételeztük - mondta a hiány néhány százalékpontos emelkedésével kapcsolatban. Hozzátette: elolvassák a tanulmányokat és megköszönik a jó tanácsokat.



Gulyás Gergely az uniós általános adatvédelmi rendeletről közölte, a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a rendelet a kis- és középvállalkozói szektor működését ne nehezítse meg, számukra jelentős többletköltséget ne eredményezzen. Jelezte, az osztrák példát szeretnék átvenni a magyar jogba történő átültetéskor, ez pedig azt jelenti, a kis- és közepes vállalkozásoknál a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) kizárólag csak figyelmeztethet, más szankciót nem alkalmazhat. A politikus a rendelet célját helyesnek nevezte és azt is jónak tartotta, ha a nagy adatkezelőknél - például a Facebooknál - szigorúbb adatkezelést vezetnek be.



Kérdésre elmondta, a gazdasági kamarával együttműködve dolgozzák majd ki, mit értenek kis- és közepes vállalkozásokon. Gulyás Gergely arra kérte Péterfalvi Attilát, a NAIH vezetőjét, hogy biztosítsák a lehető legteljesebb tájékoztatást ezeknek a vállalkozásoknak.



Kérdésekre válaszolva Gulyás Gergely azt mondta, a műfaj megtartásával értékelik, hogy a politikába nehéz műfajt teremteni és Lázár János korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszternek a kormányinfóval ezt sikerült elérnie. "E műfajban ő is tovább él itt velünk a Miniszterelnökségen" - fogalmazott. Volt kérdés egy szerdai budapesti konferenciáról is, amelyen felszólalt Steve Bannon, Donald Trumpnak, az Egyesült Államok elnökének korábbi tanácsadója is.



Gulyás Gergely a többi között arra hívta fel a figyelmet, hogy a tanácsadóval a politika nem azonos területén dolgoznak, ezért nem hiszi, hogy az útjaik a jövőben ismét kereszteznék egymást. Úgy folytatta, Trump elnökségének a megítélése korai, de azt a komoly érdemet senki nem veheti el tőle, hogy neki köszönhető, Hillary Clinton nem lett az Egyesült Államok elnöke.



Ha csak ennyit tett, akkor már sokat tett - vont mérleget, kiemelve Steve Bannon ebben való részvételét. Arra a felvetésre, hogy a Jobbik elnöksége szerint a Fidesznek az a célja, hogy a Jobbik szétszakadjon Gulyás Gergely azt mondta, "régóta nem tartunk kapcsolatot Simicska Lajossal".