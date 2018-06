Gulyás: Magyarország szuverenitásának és biztonságának védelme és megóvása az első

Gulyás: a biztonságos növekedés költségvetése a 2019-es



A biztonságos növekedés költségvetésének nevezte a jövő héten a parlament elé kerülő 2019-es büdzsét a Miniszterelnökséget vezető miniszter keddi sajtótájékoztatóján.



Gulyás Gergely szerint Magyarország gazdasági kilátásai jók, a növekedés alapjai stabilak, de a válság jelei mutatkoznak az európai gazdaságban, különösen az eurózónában.



Elmondta, az eurózóna több tagállamában magas az eladósodottság mértéke, többen nem tartják be a maastrichti kritériumokat, az Egyesült Államokkal kialakuló kereskedelmi háború pedig közvetlenül leginkább Németországot érinti, de közvetve Magyarországra is kihat.



A miniszter közölte, mivel Magyarország is érintett lehet ezekben a veszélyekben, a jövő évi költségvetés általános tartalékát 50 százalékkal megnövelte a kormány. Nagy jelentőséget tulajdonítanak annak - folytatta -, hogy hazai gazdaságélénkítési eszközöket is alkalmaznak a gazdasági növekedés érdekében, ezért a jövő évi költségvetésben 4000 milliárd forintnyi beruházás szerepel.



Hangsúlyozta: a kormány célja változatlan: növekedés, családtámogatás és teljes foglalkoztatottság.

Szükség van a büntetőjog alkalmazására az illegális bevándorlás elleni küzdelemben, az alkotmányban pedig ki kell mondani, hogy nem telepíthető be idegen népesség Magyarországra - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter keddi budapesti sajtótájékoztatóján, miután a kormány áttekintette a "Stop Soros" törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó alkotmánymódosítási előterjesztést, amelyek vitája kedden kezdődött az Országgyűlésben."Számunkra Magyarország az első, ebből pedig következik az ország szuverenitásának és biztonságának védelme és megóvása" - mondta a tárcavezető, hozzátéve: ezért támogatja a kormány annak kimondását, hogy Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be.Gulyás Gergely arról is beszélt: a közelgő európai uniós csúcstalálkozón a magyar kormány szeretné elérni, hogy ne fogadják el a kötelező kvótákat. Szerinte Angela Merkel német kancellár minapi nyilatkozata kifejezetten biztató ebben az ügyben.