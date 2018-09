Gulyás: szolgáló és szolgáltató közigazgatás épült ki Magyarországon

Szolgáló és szolgáltató közigazgatás épült ki Magyarországon 2010 óta - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kemecsén, az új járási hivatal és kormányablak épületének átadásán. Gulyás Gergely az ünnepségen arról beszélt, nyolc évvel ezelőtt a legfontosabb feladat a "minden eresztékében recsegő-ropogó" magyar állam megújítása volt annak érdekében, hogy az ismét hatékonyan szolgálhassa az embereket. Ezt a célt szolgálta a 2011-ben elindított, Magyary Zoltánról elnevezett közigazgatás-fejlesztési program is."A közigazgatásnak a jog csak eszköze és kerete, de nem célja, a közigazgatás feladata a cselekvés" - idézte Magyary szavait a miniszter, hozzátéve, ennek az elvnek az alapján az államnak nem intéznie, hanem elintéznie kell az állampolgárok ügyeit.Gulyás Gergely történelmi visszatekintésében arról beszélt, a rendszerváltoztatás nemzedéke két államfelfogás hiányosságait tapasztalhatta meg. A szocializmus idején a totális állam mindent ellenőrizni és szabályozni akart, valamint el akarta osztani a társadalom által megtermelt javakat, saját kegye szerint kívánt munkát és megélhetést adni.Ezzel nemcsak a gazdasági fejlődés veszett el, de a szabadsággal együtt az emberi méltóság is - hangsúlyozta. Szavai szerint az állam szolgáltató szerepe teljesen háttérbe szorult, a hatalom központosította a közigazgatást, így az ügyek intézésére csak a városokban volt lehetősége az embereknek.A másik tévedés a 2002-től 2010-ig működő "éjjeliőr-állam" képe volt - folytatta -, amelynek felfogása szerint az államnak csak a lehető legkevesebb dologba szabad beleavatkoznia és a lehető legkevesebb szolgáltatást szükséges biztosítania. Ez mindenhol a világon a befolyásosoknak és a gazdagoknak kedvezett, a mindenkit egyformán szolgáló közszolgálat pedig semmilyen formában nem valósulhatott meg - fogalmazott Gulyás Gergely. Megjegyezte, ugyanez a folyamat zajlott vidéken az egészségügyi ellátás, az oktatás és a közbiztonság területén is, a hozzáférés szempontjából fontos járások helyreállítása helyett inkább a nagyvárosokban erősítették meg az ügyintézést.A közigazgatásnak, a jog eszközeit és kereteit felhasználva, mindent meg kell tennie az állampolgáraiért, azokért, akik finanszírozzák működését - jelentette ki Gulyás Gergely. Elmondta, a digitális és informatikai fejlődésen is jól lemérhető, hogy 2010 óta nagy utat járt be a magyar közigazgatás. Példaként hozta fel, hogy a kormányhivatal 2013 és 2015 között, valamint 2017-ben és 2018-ban csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében huszonhárom kormányablakot és egy mobil kormányablakot hozott létre hazai és uniós források felhasználásával.Az eseményen részt vett és beszédet mondott Seszták Miklós kormánybiztos, a térség országgyűlési képviselője, Lipők Sándor (Fidesz-KDNP), Kemecse polgármestere és Román István megyei kormánymegbízott.A járási hivatal és a kormányablak hétszáz négyzetméteres épületét a legmodernebb informatikai és internetes hálózattal szerelték fel, itt kapott helyet a falugazdászi és a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság megbízotti irodája is. A beruházáshoz a Miniszterelnökség 280 millió forintos támogatással járult hozzá, a kivitelezési munkálatokra összesen 100 millió forintot fordított az önkormányzat.