Gyanúsítottként hallgatták ki Portik Tamást a budapesti ügetői lövöldözés ügyében

A budapesti ügetőn 1996-ban történt lövöldözés ügyében gyanúsítottként hallgatták ki Portik Tamást csütörtökön.írt arról, hogy Lakatos Csaba hajtó elleni merényletkísérlet megrendelésével is meggyanúsította a Prisztás- és Boros-gyilkosság miatt már jogerős szabadságvesztését töltő Portik Tamást a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI).Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata az MTI megkeresésére azt közölte: a Készenléti Rendőrség NNI nyomozást folytat az L. Csaba sérelmére 1996. november 13-án elkövetett emberölési kísérlet ügyében. Az eljárás célja a korábbi nyomozás során ismeretlenül maradt megbízó személyének megállapítása. Az eljárás során a nyomozó hatóság csütörtökön gyanúsítottként hallgatta ki a jelenleg jogerős szabadságvesztését töltő 50 éves P. Tamást.Az ügyben - a nyomozás érdekeire figyelemmel - jelenleg bővebb tájékoztatást a rendőrség nem ad - írta az ORFK.A Fővárosi Ítélőtábla idén januárban jogerősen is 11 év fegyházbüntetést szabott ki Tanyi Györgyre a budapesti ügetőn 1996-ban történt lövöldözés ügyében. A többi vádlott esetében viszont mérsékelte a büntetés időtartamát a másodfokon eljáró ítélőtábla.A bíróság korábbi közleményében azt írták: T. György ismeretlen okból határozta el a fogathajtó meggyilkolását. A bűncselekmény napján, 1996. november 13-án este négyszer lőtt rá áldozatára, akit három lövés el is talált. Az életveszélyes, mint utóbb kiderült maradandó sérüléseket elszenvedő fogathajtó egy istállóba menekült támadója elől. Az ítélet szerint T. György testvérei és negyedik társuk bűnsegédként működött közre azzal, hogy figyelőként biztosították az elsőrendű vádlott tettét és segítették menekülésében.A bíróság akkor azzal indokolta az eljárás jelentős elhúzódását, hogy a nyomozóhatóság 1997 júliusában megszüntette a nyomozást, mivel az elkövető kiléte nem volt megállapítható. A Fővárosi Főügyészség 2014 szeptemberében döntött a nyomozás újbóli elrendeléséről, és végül 2015 áprilisában emelt vádat.