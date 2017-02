Gyengült a Fidesz az olimpiai pályázattól való visszalépéssel

A Publicus Intézet a Vasárnapi Hírek megbízásából, február 9 és 14 között, 1050 fő megkérdezésével készített reprezentatív közvélemény-kutatásban vizsgálta a pártok támogatottságát - írja az Index A Fidesz szavazóinak száma tavaly év végén csökkent, majd a múlt hónapban megtorpant, ám erre a hónapra ismét két százalékpontot csökkent, így maradt 23 százalék. Ez, a kvótanépszavazás után mért csúcsponthoz képest hibahatáron túli, négy százalékpontos csökkenés. Az MSZP támogatottsága a múlt hónapban egy százalékpontot növekedett, és ez erre a hónapra sem változott, így 13 százalék. A Jobbik támogatóinak száma szintén a múlt hónapban egy százalékponttal csökkent, amiről mostanra sem tudott növekedni, és továbbra is 10 százalék.

A többi párt megítélése minimálisan változott. Az LMP egy százalékpontot növekedve 4 százalékon áll. A DK támogatóinak száma most egy százalékpontot csökkenve újra 3 százalék. Az Együtt támogatottsága ebben a hónapban sem érte el az egy százalékot, csakúgy mint a Párbeszéd és a Liberálisok. A múlt hónapi megtorpanás után újra 1 százalékon mérhető a Kétfarkú Kutya Párt, amely már 2016 októbere óta mérhető szereplője a politikai életnek. A Momentum Egyesületet - ami még nem is alakult párttá - most először 1 százaléknyi válaszadó említette.