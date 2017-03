Gyereket szült a 11 éves kislány az ózdi férfinak

A vádirat szerint egy ózdi férfi 12. életévét be nem töltött személlyel létesített szexuális kapcsolatot több alkalommal is a sértett beleegyezésével - írja a borsonline.hu . A vádlott és kiskorú között szerelmi viszony alakult ki, a gyermek később teherbe esett majd egy leánygyermeknek adott életet. A Miskolci Törvényszék holnap tárgyalja az ügyet.12. életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekmény végzésével elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt indult az eljárás. A férfi életkoráról jelenleg nincs információnk.