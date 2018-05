Gyerekgyilkosság Sólyon: Minden pillanat fullasztó a lányom nélkül

kép: BorsOnline

Az első megrázkódtatás akkor érte Horváth Győzőt és feleségét, amikor kiderült: kislányukat, Adriennt bestiális kegyetlenséggel ölte meg egy 16 éves fiú. Most újabb trauma érte a szülőket: meg kellett nézniük gyermekük holttestét, a veszprémi patológián egy rendőr jelenlétében azonosították a holttestet. - írja a BorsOnline

Életem legrosszabb élménye volt. Egy hatalmas ütésnyom látszódott Adri fején, a vér még most is szivárgott belőle. Alatta a párna is tiszta vér volt. Talán idővel enyhül a fájdalom, de jelenleg minden pillanat fullasztó.

– sírta el magát a kislány édesapja.

Az a srác biztosan mást is akart, azért vetkőztette le a lányomat. Aki kiskorút öl, rászolgál a halálbüntetésre. Jobb, ha nem jönnek el a szülei a búcsúztatásra. Idővel talán a szemükbe tudunk nézni, de még nagyon a történtek hatása alatt állunk. Szegény fiamat is orvoshoz kellett vinni, mert vérzett az orra.

kép: BorsOnline

kép: BorsOnline

kép: BorsOnline

– tette hozzá keserűen az apa.A gyilkossággal gyanúsított, 16 éves fiú, F. Ferenc közösségi oldala beszédes. Egy infantilis fiatal képe rajzolódik ki, aki egyfelől gyermeki rajongással viseltetik a buszok iránt, másfelől keménynek akar látszani, kardokkal, maszkban pózol a kamerának. Nem tudni, miért épp a buszok vonzották, de a Face­bookon megjelentetett mottója is ez: „Nincs szőke herceg fehér lovon, csak fa**a gyerek csuklós buszon." Az „itt tanult" menüpont alá pedig nemes egyszerűséggel, csupa nagybetűvel odabiggyesztette: MAFFIA. Ferenc Facebook-oldalát tegnapra ellepték a gyűlölködő üzenetek.Iskolástársai erőszakos természetűnek ismerték, Várpalotán járt iskolába, rosszul tanult. Családja mélyszegénységben él, apja nem dolgozik, anyja közmunkás, az ő fizetéséből él a család.F. Ferenc két napja került előzetes letartóztatásba, édesanyja egyszer beszélhetett vele.

Zavartnak látszott, akkor állította, nem ő volt. Hinnem kell neki, ő az egyszülött fiam.

kép: BorsOnline

– mondta Zsuzsa.Amikor a kis Adrienn szüleit szóba hoztuk, a középkorú nő felkapta a tekintetét.



Elnézést kérnék, de szégyellek a szülei szemébe nézni. Jobb, ha a temetésére sem megyünk el.

– mondta az anya. A családot alig egy hete lakoltatták ki az előző lakásukból, de Zsuzsa szerint a történtek miatt hamarosan innen is to­vább­állnak.Ferenc kirendelt ügyvédje, dr. Puskás István lapunknak tegnap úgy fogalmazott: védence a helyszíni bejáráson teljesen összetört és már bánja, amit tett.