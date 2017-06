Gyermek-rohamkocsi áll szolgálatban a Balatonnál

A gyermek-rohamkocsi működését az Országos Mentőszolgálat és a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány közösen biztosítja, ezzel tovább növelve a Balaton környékén tartózkodók biztonságát - olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.



Győrfi Pál közölte azt is, hogy az Országos Mentőszolgálat az idén is megerősített szolgálattal készül a balatoni szezonra.



Nyáron a Balatonnál jelentősen nő a mentők esetszáma, ezért a mentőerőket a várható szükségletek szerint kiegészítik és átcsoportosítják. Ahol nincs a környéken mentőállomás, ott ideiglenes állomást, úgynevezett mentési pontot létesítenek, hogy szükség esetén minél közelebb legyen a segítség a lakossághoz, a nyaralókhoz.



A mentőautók mellett Balatonfüreden és Sármelléken mentőhelikopter is rendelkezésre áll, továbbá a gyerekek életmentő ellátására speciális mentőegységeket is működtetnek a Balaton mindkét partján.



A déli parton a balatonlellei gyermek mentőorvosi kocsi már tíz éve végzi feladatát, az északi parton pedig június 17-től egy gyermek-rohamkocsi is erősíti az életmentő ellátást balatonfüredi állomáshellyel.



A szezonban teljes kapacitással működtetik a gépkocsiparkot, és megerősített személyzet végzi a munkát, megnyújtott szolgálati időben. A Balaton biztonságát az Országos Mentőszolgálat földi és légi egységei mellett a vízimentők és a strandokra telepített elsősegélynyújtók is erősítik - olvasható a közleményben.