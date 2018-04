Gyopáros Alpár elégedetlen a szavazatok számával

Gyopáros Alpár

– Azért, hogy kevés voksot kaptam?– Ha hiszi, ha nem, én tényleg csalódott vagyok.– Nem. Azért, mert a legnagyobb arányú vereséget nem én mértem a második helyezettre. Ebben az összevetésben ketten is megelőztek, csak a harmadik lettem.– Igen, ahogy a szavazóköri eredményeket nézegettem, azt láttam, hogy a jobbikos jelölt nagyon sok baloldali választó támogatását is elnyerte, a Vona-párti riválisom akár a szocialista voksok negyven százalékát is begyűjthette egyéniben. Ennél pontosabbat azonban majd csak az eredmények kiértékelése után látunk.– A legfontosabb, hogy az általános hangulat, mely szerint a családok és települések biztonságát csak az Orbán-kormány tudja garantálni, a Rábaközben is nagy tömegben vitte el az embereket szavazni. Másrészt nagyon jó a kampánycsapatom, rengeteg segítő és önkéntes vett részt a munkában, sokat dolgoztunk a minél jobb szereplés érdekében. Az eredmény alakulásában szerepet játszhatott az is, hogy ebben a választókerületben korábban nem volt szokás gyűlölködő, mocskolódó kampányt folytatni. A Jobbik azonban 2014-ben ide is behozta ezt a stílust, amit aztán a baloldal is átvett, és ebben a kampányban is alkalmazott a Vona-párttal együtt. Ez azonban helyben irritálja az embereket, és ezt büntették a szavazófülkében. Ez növelhette a szavazatszámomat.– Ezt képtelenség pontosan megmondani. Egy biztos: ha nem végeztük volna el a munkát, akkor kétségtelenül lényegesen rosszabb eredményt értünk volna el vasárnap.– Ahogy a közösségi oldalra is kiírtam, a legnagyobb siker, hogy továbbra is biztonságban tudhatom a családomat, a közös otthonunkat, a Rábaközt és a Sokoróalját, valamint a hazámat.