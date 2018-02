Gyucsány-számla: mentelmi bizottsághoz fordult az újság

A mentelmi bizottsághoz fordult a Magyar Idők főszerkesztője

Vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett az Országgyűlés mentelmi bizottságánál Gyurcsány Ferenccel szemben a Magyar Idők főszerkesztője. Gajdics Ottó azt kéri a testülettől, ellenőrizze a DK elnökének vagyonnyilatkozatában foglaltak valóságtartalmát, kérje be tőle a vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi és érdekeltségi viszonyokat igazoló dokumentumokat. Ha a bizottság azt állapítja meg, hogy a képviselői kötelezettségét Gyurcsány szándékosan mulasztotta el, vagy a vagyonnyilatkozatban lényeges adatot, tényt szándékosan valótlanul közölt, akkor mondja ki az összeférhetetlenséget – kezdeményezte Gajdics Ottó.A Magyar Idők számolt be arról, hogy a DK elnöke valótlan tartalmú vagyonnyilatkozatot adott le. Nem tüntette fel azt a több mint 150 millió forintot, amelyet Bécsben egy elitbankban, a Schoellerbank AG-nál helyezett el.Gyurcsány bár elismerte, hogy egy osztrák bankban is van számlája, azt állította, hogy a vagyonnyilatkozatában feltüntetett, 605 millió forint értékű értékpapír-befektetésének egy része van Ausztriában. Leszögezte ugyanakkor, hogy nincs pénzintézeti számlakövetelése osztrák bankban, ezért beperli lapunkat. Időközben megtudtuk azt is, hogy az egykori kormányfőnek már 2016-ban is volt számlája Bécsben, ebben az évben még több mint 180 millió forint lapult a Schoellerbankban, vagyis mintegy 30 millióval több, mint jelenleg. Az azonban, hogy részben külföldön tárolja a vagyonát, a 2016-os vagyonbevallásából sem derült ki.Gyurcsány Ferenc arra az újságírói kérdésre, hogy miért tartja Ausztriában a befektetését, kitérő választ adott. – Miért kellene itthon tartanom minden pénzemet? Európai polgár vagyok, Európában tartom a pénzemet – fogalmazott a volt kormányfő.Mindeközben a Ripost kiderítette, hogy az ominózus bank történetesen a Rothschildok ősi bécsi palotájában található. „Ez a milliárdosok csúcsbankja. Bécsben köztudomású sok offshore-­tulajdonos ügyeskedő is itt tartja a pénzét. Süppedő szőnyegek, egy palota minden csillogása és kényelme, no és a diszkréció ígérete jár a kétes pénzek gazdáinak" – írta a lap.Az újabb számlabotrányt az is érdekessé teszi, hogy éppen Gyurcsány volt az, aki tavaly áprilisban eltitkolt külföldi bankbetétekkel próbálta meg hírbe hozni Orbán Viktort, ám állításait semmivel sem tudta bizonyítani. A DK elnöke tegnap a Hír TV-ben újra arról beszélt, hogy még a választás előtt elő fognak kerülni az Orbán-kormányra nézve terhelő bizonyítékok.– A korrupt módon megszerzett vagyont vissza kell adni az embereknek, a korrupt politikusokat pedig börtönbe kell juttatni. Ez egy hazug, mocskos, köztörvényes kormány – jelentette ki Gyurcsány.