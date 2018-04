Gyurcsány Ferencre és Vadai Ágnesre hivatkozik egy zsaroló egy tótkomlósi ügyben

Cserébe büntetlenséget ígér neki, ő maga pedig 800 millió forintot remél az akciótól.Gyurcsány Ferencnek, a Demokratikus Koalíció (DK) elnökének és párttársának, Vadai Ágnesnek a neve is feltűnt egy több ezer tonnás gabonalopási ügyben. Az erről tanúskodó hangfájlokat a napokban töltötték fel a Vkontakte nevű közösségi oldalra.A felvételek szerint Ny. Z. arra akart rávenni egy férfit, hogy a búza eltulajdonításával vádoljon meg néhány vállalkozót, akikre így nyomást lehetne gyakorolni. Ny. Z. azt mondja: 800 millió forintot akar tőlük. A hamis vádért cserébe pedig azt ígéri beszélgetőpartnerének, hogy befolyásolja az ellene folyó büntetőeljárást, rávesz egy tanút arra, hogy változtassa meg a vallomását.Ny. Z. a felvételeken azt is kiemelte: a politika rajta tartja a szemét az eljáráson, Gyurcsány Ferenc például telefonon érdeklődött a tótkomlósi lopásról. A hangfelvételek megosztója egy másik ellenzéki politikust, Vadai Ágnest is megnevezte az ügy érintettjeként.Részleteket azonban nem árult el. Némi keresgélés után az Országgyűlés honlapján a Magyar Idők megtalálta azokat az interpellációkat, amelyeket Vadai intézett Polt Péter legfőbb ügyészhez és Pintér Sándor belügyminiszterhez. Ezekben a politikus azt írja: 2010-ben mintegy 6000 tonna búzát loptak el Tótkomlóson, és azt tudakolja, mikor várható végre a felelősök elszámoltatása.