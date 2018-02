Gyurcsány: ne alkudjunk meg ezzel a világgal!

A politikus az Elios-ügyre utalva azt mondta: ezekben a hetekben nyilvánvalóbban látszik, hogy "a miniszterelnök közvetlen környezete lop".



"Igaz, az a sejtésünk, hogy itt tudatosan, bűnszövetkezetben, nagy értékre elkövetett csalásnak vagyunk a tanúi". Nem kell azzal megbékélni, hogy "az ország első számú embere egy köztörvényes bűnöző" - fogalmazott a pártelnök.



Gyurcsány Ferenc a fórumon a devizahitelesek ügyére kitérve úgy vélekedett, ma is több tízezer ember van, aki a kilakoltatás veszélyével néz szembe, de a kormánynál "hallgatás van ebben a témában". A többségnek "elképesztő árfolyamon forintosították a hitelét", ezért nekik a mai napig kilátástalan a helyzetük.



A Questor károsultjainak ügyét, illetve az előzetes letartóztatásban lévő Czeglédy Csaba szombathelyi politikust említve azt a kérdést tette fel: ha Czeglédyvel kapcsolatban törvényt hoztak, hogy kártalanítsák a fizetés nélkül maradt diákokat, akkor a Questorral kapcsolatban miért nem csinálják ezt?



"Mert kiderülne, hogy a Questor sokéves létezése mögött ott van a miniszterelnök és külügyminiszterének nem egyszerűen hanyag félrenézése, hanem támogató bűnrészessége Matolcsyval bezárólag" - közölte az egykori kormányfő.



Mint mondta: 2014-hez képest az emberek ma sokkal bátrabban mondják ki, hogy "elég, nem alkuszunk, egy másik világot akarunk teremteni".



Szerinte a választáson "Orbán vagy Európa" között kell dönteni, márpedig ez az ország Szent István óta Európa felé tekint.



"Mindenkivel hadban állnak: a luxemburgi külügyminiszterrel, a belga miniszterelnökkel, és most nyilvánvalóan be fognak olvasni Merkelnek", amiért azt mondja, hogy egyik-másik ország csak "tartja a markát", amikor pedig valamit vállalni kellene a közös terhekből, "akkor meg támaszkodik" - jelentette ki Gyurcsány Ferenc.



Ha valaki tagja egy klubnak, annak be kell tartania a szabályokat, de "Magyarország mai kormányfője egy (...) bajkeverő", és előbb-utóbb nem őt fogják kitenni a klubból, hanem bennünket - fogalmazott.



A DK elnöke a magyar egészségügyről úgy vélekedett, hogy az krízishelyzetben van, "a kórházak sürgősségi ügyeletén halnak meg emberek, hónapokat kell várni egy egyszerű vizsgálatra".



Az egészségügyben a napokban adott béremelés "szemfényvesztés", mert megemelték ugyan a béreket, de elvették a pótlékokat, így nem változott szinte semmi - tette hozzá.



"Komoly politikai vereséget szenvedtem a vizitdíj ügyében, dacára annak, hogy ma sokan azt mondják, Gyurcsánynak igaza volt" - említette a volt kormányfő. Szerinte 150 MRI-t és CT-t kellene vásárolni, és 50 százalékkal megemelni az egészségügyben dolgozók bérét, és mindez "kevesebb pénzt igényel, mint amit minden évben TAO-pénzekből beletesznek a fociba".



Az oktatásügyről azt mondta: digitális iskolát és kétnyelvű oktatást kell biztosítani, "fel kell szabadítani a gyereket és a tanárt is", illetve vissza kell adni az iskolákat a településeknek.



Alkotmányos joga minden gyereknek, hogy világnézetileg semleges iskolába járjon, de több mint 100 olyan település van, ahol csak egyházi iskolák vannak, mert azok nagyobb összegű támogatáshoz jutnak - közölte.



A határon túliak szavazati jogát illetően arról szólt a DK elnöke, hogy egyedül pártjának nem változott az álláspontja abban, hogy ne szavazzon, aki soha nem élt itt.



"Nem mi vagyunk ebben az ügyben a bajkeverők", a DK az egyetlen, amelyik a bibói elv alapján azt mondja: elválik egymástól a politikai közösség és magyar nemzeti közösség. Azoknak kell dönteni, akik itt élnek és itt adóznak, "engedjenek bennünket önrendelkezni" - fejtette ki Gyurcsány Ferenc.



A politikus a hozzá előzetesen érkezett kérdésekre válaszolva beszélt arról, hogy javaslatuk szerint az egyetem első évében senkitől nem kérnének tandíjat. Részletesen is szólt arról, hogy javaslatuk szerint havonta az első két köbméter víz és az első 50 kilowattóra villany díját mindenkinek elengednék, efölött pedig sávosan, a fogyasztás növekedésével emelkedne a fizetendő összeg. A vállalkozásoknak az első három foglalkoztatott után csak 20, további ötnél 40 százalékos tb-t kellene fizetni, de egészen 20 dolgozóig tartana a kedvezmény, hogy minél több bejelentett embert foglalkoztassanak a munkáltatók.