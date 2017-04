Gyurcsány: nem a DK-n fog múlni a kormányváltás

Gyurcsány Ferenc szerint nem a Demokratikus Koalíción (DK) múlik majd 2018-ben a kormányváltás - erről a párt elnöke a miskolci Vigadóban mintegy négyszáz ember előtt beszélt lakossági fórumon kedden.



A politikus úgy fogalmazott: az országgyűlési képviselői választásig vélhetően kevesebb mint egy év van hátra. Nem a DK-n múlik, hogy új kormánya legyen az országnak - tette hozzá.



Emlékeztetett az elmúlt hétvégi időközi választásokra. Mint mondta, Budapesten, a zuglói városrészben "nagyon-nagyon" győzött a baloldali jelölt, aki "totális vereséget mért a Fidesz jelöltjére". Ugyanakkor Józsefvárosban ez nem sikerült, mert nem volt összefogás a demokratikus oldalon, megoszlottak a szavazók, pedig "győzhettünk volna ott is" - tette hozzá.



Magyarországnak szüksége van egy tisztességes, Európa-párti, demokratikus kormányra - jelentette ki Gyurcsány Ferenc.



Mint mondta: ember nincs hiba nélkül, a politikus is tévedhet, ugyanakkor esküje, tisztessége, becsülete és hűsége a hazájáé.



Szólt arról: azt akarja, hogy Magyarország szabad legyen.



Orbán Viktor kormányfőt bírálva azt mondta: az az ember lett leginkább "oroszbarát", aki a rendszerváltás kezdetén a legélesebben oroszellenes volt.



Szerinte a miniszterelnök nem ura a saját akaratának, "azt feltételezem, hogy a miniszterelnök zsarolható helyzetben van". A kormányfő "nem önöket képviseli, hanem Oroszországnak nyit utat Európa irányba" - jelentette ki.



Gyurcsány Ferenc szerint Orbán Viktor a Közép-európai Egyetem (CEU) ügyében elszámította magát, a lépéssel már saját választótáborát is megosztotta. Mint mondta: Orbán Viktor ellenségeket kreál magának, ilyenek a migránsok, a civilek, a CEU vagy Soros György, mert szeret háborúzni. Pedig az emberek békét akarnak - jelentette ki a DK elnöke.