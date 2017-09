Gyurcsány: nem a közös lista a győzelem receptje

Nem igaz, hogy a közös lista több szavazatot hoz, mint egy legalább öt százalékot elérő párt külön listája, nem ez a győzelem receptje - mondta Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke csütörtökön, tatabányai lakossági fórumán.



A politikus szerint azoknak kell valamilyen együttműködést keresni, akinek nincs meg az öt százalékuk. Kijelentette; "a DK-nak nincs ilyen problémája".



A Demokratikus Koalíció a következő választások egyik legnagyobb pozitív meglepetése lesz, az egyetlen párt, amely meg fogja többszörözni mandátumai számát - fogalmazott.



Kulcskérdésnek nevezte, hogy az egyéni körzetekben egy demokratikus jelölt fog-e elindulni a Fidesszel és a Jobbikkal szemben, majd kijelentette: ehhez nem kell "politikatudósnak" lenni, meg kell állapodni a 106 körzetben.



"Aki a mi oldalunkon szakácsnak áll, annak olyan ételt kell főzni, hogy a másik hat-hét demokratikus párt is szívesen elfogadja. Ha valamit nem akarnak megenni kilenc hónapon keresztül, akkor a jó szakács elkezd mást főzni, vagy a többiek majd főznek maguknak" - jelentette ki Gyurcsány Ferenc.



Elmondta, azért vonultak ki a Parlamentből, mert a DK szerint nem köthető semmilyen kompromisszum a Fidesszel, ezért a mai hatalom fenntartásában való közreműködésnek még a látszatát ki el kell kerülni.



A politikus úgy vélte, egyik párt sem gondolhatja, hogy neki több joga van, ezért a nagyok felelőssége, hogy olyan megoldásokat keressenek, mellyel csapatot lehet építeni.



A DK elnöke leszögezte, csak a többiek másságának elfogadásával, a legkisebb közös többszörös keresésével lehet sikeresen vezetni egy politikai oldalt. "Nem kioktatással, ultimátummal. Aki ezt teszi, lehet, hogy el tud érni kormányváltást. Én ezt sem hiszem, de csöbörből vödörbe fogunk kerülni" - fogalmazott.



A választási törvényről azt mondta, hogy "politikailag tisztességtelen és csapdát állít a baloldali liberális ellenzéknek", mert ez egy sokszínű világ és szavai szerint "arra kényszeríti őket, hogy egy a tábor, egy a zászló módján viselkedjenek".



A DK elnöke szerint Orbán Viktor sikerének kulcsa, hogy a '90-es években sokszínű jobboldalt egy nagy táborba gyűjtötte.



Hozzátette, most a szabadelvű, demokratikus tábor van feltagozódva. "Ha marad a választási rendszer, a vége ennek is az lesz, hogy ezek egymásra találnak. Nem tudom, hány ciklus kell hozzá" - mondta Gyurcsány Ferenc.