Ha ilyen Verdás étkészletet vett a gyerekének, ne használja

Fotó: nebih.hu

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a RASFF rendszeren keresztül kapta a tájékoztatást, miszerint egy kínai gyártmányú, gyermekeknek szánt, kerámia reggelizőkészletből magas ólom és kobaltkioldódást mért a német hatóság. A problémás termékből Magyarországra is szállítottak.A német nagykereskedő a háromrészes (csésze, tányér, müzlis tál) étkészletből Magyarország mellett több uniós tagállamba is szállított. A jelentés szerint a német importőr elrendelte a termék piacról történő kivonását és visszahívását.A vonatkozó jogszabályok értelmében az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak nem változtathatják meg az élelmiszer összetételét vagy érzékszervi tulajdonságait. Tekintettel arra, hogy a nevezett termékből kobalt és ólom oldódhat ki, a Nébih kéri a vásárlókat, hogy aki rendelkezik háztartásában az alábbi azonosítókkal ellátott készlettel, ne használja élelmiszer tálalásához vagy tárolásához!A termék azonosító adatai:Termék megnevezése: „Verdák, háromrészes reggeliző készlet" („Cars Frühstücksset 3 tlg")Forgalmazó: Müller Drogéria Magyarország Bt.EAN kód: 4043891230749RASFF referenciaszám: 2018.2658A kobalt nyomelem, a B12 vitamin (kobalamin) központi atomja, kis mennyiségben az emberi szervezetnek szüksége van rá. Nagyobb mennyiségben azonban az emberi szervezetben nem kívánatos anyag. A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) a kobaltot és a kobaltvegyületek csoportját lehetséges emberi rákkeltőként a 2B csoportba sorolta be.Az ólom a nehézfémek csoportjába tartozó, természetben előforduló környezeti szennyezőanyag. Az emberi szervezetbe jutásának forrásai jelenleg az élelmiszerek, a víz, a levegő, a talaj és a por. Étrendünkben az ólom számos forrásból származhat, az átlagos európai fogyasztó ólombevitele pékárukból, teákból, burgonyatermékekből ered. Az ólomtartalom mázas kerámiaedényekből, ólomkristályból is kioldódhat. Mérgező anyag, amely a szervezetbe kerülve felhalmozódik, és károsítja a fejlődésben lévő idegrendszert, így gyermekekre különösen veszélyes. A Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) a szervetlen ólomvegyületeket 2A csoportba (valószínűleg humán rákkeltő anyagok csoportjába) sorolta.