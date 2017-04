Ha rendben is vannak a kérdések, akkor is csak a választások után lehetnek népszavazások

Hiába kezdeményeznek sorra országos népszavazásokat az ellenzéki pártok és a civilek, a referendumokra még akkor is csak a jövő tavaszi országgyűlési választás után van esély, ha megfelelnek a törvényi követelménynek - írta pénteki számában a Magyar Idők, hozzátéve: a népszavazási törvény módosítására is már csupán az új parlament vállalkozhat.



A lapnak a Fidesz frakcióvezető-helyettese nyilatkozott az elmúlt hetek kezdeményezéseiről. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, egy most benyújtandó népszavazási kérdés "csak egészen extrém esetben" juthatna el a voksolásig a következő választás előtt.



Megjegyezte: ha azok az alkotmányos intézmények, amelyek szerepet játszanak a referendum kiírásának a folyamatában - például az Alkotmánybíróság, az Országgyűlés -, csupán a jogosítványaik felét "kihasználják", már nem lehet népszavazást tartani 2018 tavaszát megelőzően.



A cikk felidézte, hogy keddig hatvan országos népszavazási kezdeményezést nyújtottak be a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB) - egyebek mellett a CEU, Paks II. vagy a kormányfői poszt betölthetőségének korlátozása tárgyában -, de eddig formai vagy törvényességi okokra hivatkozva egyetlen kérdést sem hitelesített a testület.



Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy szerinte a referendum intézményével kapcsolatban az elmúlt hetekben felmerült problémák orvoslására a jövő évi országgyűlési választás előtti alig egy év nem a legalkalmasabb idő. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) által felvetett témák fontosak, de nem jelentenek akut gondot, ezért a következő parlamentre hárul a rendszer megváltoztatása - mondta.

A népszavazási törvény módosítására két hete tett javaslatot Pálffy Ilona, az NVI elnöke és Patyi András, az NVB elnöke.



Pálffy Ilona erről úgy nyilatkozott: a közelmúlt eljárásai során több problémára is fény derült. Szerinte indokolt lenne tisztázni a köztársasági elnök és a miniszterelnök mint kezdeményezők jogosítványait és a kampányköltés szabályait, valamint le kellene rövidíteni a kérdések hitelesítésénél a 90 napos kúriai jogorvoslati határidőt. Megjegyezte azt is: jó volna, ha a törvény helyi népszavazási részét összhangba hoznák az országossal.