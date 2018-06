Ha útnak még ma készüljön fel: vasárnapra virradóra ismét karbantartás lesz az útdíj-értékesítési rendszerben

A jelzett időben az ismert csatornák egyikén sem lesz lehetőség e-matricák és HU-GO viszonylati jegyek beszerzésére, ez utóbbi esetében az egyenlegek feltöltése is szünetel. A NÚSZ Zrt. vasárnap éjszaka is nyitva tartó, az M3 Szilas pihenőben lévő ügyfélszolgálati irodájában sem lesznek elérhetők az ügyintézési lehetőségek - tették hozzá.



A közleményben hangsúlyozták, az üzemszünet végét követő egy órán belül a NÚSZ Zrt. nem szab ki pótdíjat az e-matrica rendszerben érvényes jogosultság nélkül közlekedő járművekre. Ez a 60 perces türelmi idő azonban nem vonatkozik a HU-GO rendszerben közlekedő 3,5 tonna feletti teherjárművekre.



A szolgáltató arra is felhívta a figyelmet, hogy az úthasználati jogosultságot érdemes még a karbantartás kezdete előtt megvásárolni.