Hackerek támadták meg az Origót szerda éjjel

Ezzel a szöveggel kezdődött a kormánypárti hírportál összes cikke alatt ugyanaz a több tucat, helyeként több száz komment. Az AnonymusHUN néven, minden bizonnyal automatikusan, botokkal írt hozzászólások szerda éjszaka jelentek meg a portál cikkei alatt, de még csütörtökön kora hajnalban is sorra élesedtek -Az AnonymusHUN hekkerei az kifogásolják, hogy a portál érdemben nem számolt be a szerdai esti, a civiltörvény módosítása és a CEU-törvény miatt rendezett fővárosi demonstrációról.A portál szerint több ezer kommentet az AnonymusHUN vélhetően csak úgy tudta közzétenni, hogy bejutott az Origo szerkesztőségi rendszerébe is. A szövegekben nemcsak arról írnak, hogy nem tágítanak, míg az Origo nem változtat a mostani gyakorlatán, hanem arról is: „ne feledjétek, együtt nagyon erősek vagyunk! Még találkozunk!".A kommentelési lehetőséget azóta minden cikknél zárolták.