Hadházy sanyargatta az apámat! - Megszólalt az elhunyt gyászoló lánya

Hadházy mindent megtett, hogy megszerezze az ingatlant.

Kép forrása: borsonline.hu

A társasházban két lakás Hadházyé, a harmadik Acsádi Róbert tulajdonában volt.

Kép forrása: borsonline.hu

Hadházy szomszédja elhunyt, a nyugdíjas férfiról lánya elmondta, hogy nagyon nehéz helyzetbe hozta őt a politikus.

Kép forrása: borsonline.hu

Hadházy Ákos először eltartási szerződéssel próbálkozott a nyugdíjasnál, ám az idős férfi elutasította az ajánlatot. A politikus ezután erőszakos módszerekkel próbálta elérni a célját - írja a Bors Hadházy például önkényesen felújíttatta a háromlakásos társasház tetőszerkezetét mintegy két és fél millió forintért, majd lakógyűlési határozatra hivatkozva arra kötelezte Acsádi Róbertet, hogy félmillió forinttal járuljon hozzá a javítási költségekhez.Az elhunyt nyugdíjas lánya a TV2-nek elmondta, hogy Hadházy szándékosan hozta lehetetlen helyzetbe apját.– Saját akaratából a Hadházy Ákos megcsináltatta a tetőt úgy, hogy nem is szólt apukámnak, és akkor lebontotta és a hátsó részénél utána felújította – mondta Acsádi Szilvia.Acsádi Róbertnek tehát két hét alatt több mint fél millió forintot kellett volna előteremtenie. Miután a nyugdíjas férfi nem tudott fizetni, Hadházy beperelte. Acsádi havi 70 ezer forintos nyugdíjából ezért 27 ezer forintot vontak le minden hónapban.Előfordult, hogy emiatt tűzifára se tellett, ezért egész nap fagyoskodnia kellett. A gyógyszereit sem tudta mindig kiváltani. Acsádi Szilvia szerint az apja embertelen körülmények között élt, és egyre többször került kórházba.– Meg én is jártam oda, meg bevitettem, volt bent tüdőgyulladással is, aztán még elintéztem, hogy tovább maradhasson bent a kórházban – folytatta a lánya.Hadházy azonban nem állt meg ezen a ponton, hogy megkeresítse a szomszédja életét. Elzárta az idős férfi vízvezetékét, egy másik alkalommal pedig még az áramot is lekapcsolta az idős férfinál.Acsádi Róbert korábban a TV2-nek elmondta, hogy Hadházy Ákos miatt éveken át félelemben élt. Attól rettegett, hogy Hadházy a pereskedés során kilakoltatja őt.– Minden hónap huszadikáig, ha egy napot kések, akkor már kitehet a lakásomból – mondta Acsádi Róbert.