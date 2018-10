Hajléktalanok - Fülöp Attila: van elég férőhely a rászorulóknak

Fülöp Attila emlékeztetett, hogy október 15-én lép hatályba a közterületen életvételszerű lakhatást jogellenessé nyilvánító rendelkezés.



Az államtitkár hangsúlyozta: a hajléktalan emberek emberi méltóságát az szolgálja, ha azon segítenek, hogy ne kelljen egyetlen éjszakát sem a szabad ég alatt vagy közterületen tölteniük. Akkor segítenek emberhez méltóan, hogy biztosítanak olyan nappali, illetve éjszakai szállást, ahol lehet enni, fürödni és aludni - fűzte hozzá.



Fülöp Attila azt mondta, október 15-től a hajléktalan-ellátó rendszer kap egy olyan feladatot, hogy a most még közterületen élőket is bevonják a rendszerükbe.



A kormány az említett 9,1 milliárd forint mellett döntött egy 300 millió forintos tartalék létrehozásáról is - közölte.



Fülöp Attila szólt arról, hogy az országban 240 szervezet foglalkozik hajléktalan-ellátással, és az ellátórendszer célja az is, hogy a rászorulóknak lehetőséget biztosítson az önálló életvitel megteremtésére.