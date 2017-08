Halál Rajkánál az M15-ösösn - A bolgár babát megmentették - fotók

Több kilométeres torlódás, többórás araszolás késztette lassításra szombat déltől az M15-ös autóúton közlekedőket. Néhány kilométerre a határátkelőtől már látható volt a fennakadás sajnálatos oka. Egy bolgár család élete szakadt ketté magyarországi átutazásuk során. Szétszóródott autóalkatrészek, összetört autó, személyes holmik hevertek az árokparton. Az úttól pár méterre heverő játék baba láttán sejteni lehetett, hogy nem csak felnőtt utasai voltak az összetört autónak. Az M15-ös autóúton a határ fele tartott öt utasával a bolgár rendszámú személyautó, mikor egy lengyel felségjelzésű turistabusz előzésébe kezdtek: „A manőver során eddig tisztázatlan okból összeütközött a két jármű. A baleset következtében a személyautó lesodródott az úttestről, az árokba borult. Az ütközésben ketten olyan súlyosan megsérültek, hogy a helyszínen életüket vesztették" – mondta Smuk Ferenc sajtóreferens, főtörzszászlós. Hozzátette, hogy a másik három utast a mentők kórházba vitték.A személyautóban egy család utazott, a Kisalföld úgy tudja, három generáció, tehát az elhunyt, idősebb utasok a nagyszülők voltak.A lengyel turistáknak a megrázkódtatáson kívül szerencsére nem esett bántódásuk. Az autóbusz a helyszínelést követően információink szerint tovább folytathatta útját, bár a borzasztó percek emlékét valószínűleg a turisták továbbvitték magukkal.A Kisalföldnek a helyszínen nyilatkozó szemtanú egy megrendítő jelenetről számolt be: az ütközés után a lengyelek keresztet vetettek és Istenhez fohászkodtak, míg a bolgár sérült, aki eszméleténél volt, Allahot kérte, mentse meg a családját.A kórházba szállított bolgár család állapotáról prof. dr. Oláh Attila, a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház orvos igazgatója számolt be lapunknak: „A sérültek között van egy egyéves gyerek, aki arckoponya-sérülést szenvedett. Jelenleg a gyermekintenzíven van, nincs közvetlen életveszélyben" – kezdte az orvos igazgató, aki kiemelte az autóban utazó, 8 hónapos terhes anyuka esetét is. A kisbabáját császármetszéssel segítették világra. – A csecsemő szerencsére jól van. Az anyuka nyakcsigolya- és végtagtöréseket szenvedett, az intenzív osztályon kezelik. Az apa viszonylag könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet" – tudtuk meg.Az M15-ös autóúton nem ez volt az első súlyos baleset. A tragédiák megelőzése érdekében a helyiek sürgetnék azokat a fejlesztéseket, amelyektől biztonságosabb lenne itt a közlekedés. A hazai közúthálózat fejlesztési tervei között szerepel is az országhatárokig vezető gyorsforgalmi útszaka-szok kiépítése, köztük az M15-ös autóút szélesítése. A jelenleg „félautópályaként" funkcionáló útszakasz bővítése által nemcsak a forgalom gyorsulhatna, de a balesetek száma is csökkenne.Az ilyen tragédiák esetében még az is nehezíti a külföldi állampolgárok életét, hogy külföldön hunytak el szeretteik. A Kisalföld felkereste a helyben illetékes Anubisz Temetkezési Vállalatot az ilyenkor szokásos eljárást illetően. A holttesteket az illetékességi területhez tartozó kórház patológiai osztályára szállítják, most is így történt – tudtuk meg. Császár Péter, az Anubisz Temetkezési Vállalat munkatársa elmondta: amennyiben a hozzátartozók igénylik, a cég vállalja a külföldi állampolgárok hazaszállításának ügyintézését, a szükséges engedélyek beszerzését.- Ismét teljes szélességében járható az M15-ös út Rajka közelében, ahol szombat kora délután egy személyautó és egy turistákat szállító busz ütközött össze.A balesetben két ember meghalt, három megsérült - tájékoztatta a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya az MTI-t.A bolgár rendszámú személyautó Szlovákia felé haladt, amikor a hetes kilométernél, előzés közben nekiütközött a busznak, majd árokba borult. Ruskáné Takács Anita, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője korábban közölte, hogy a lengyel buszon utazók közül senki nem sérült meg.

