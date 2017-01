Halálra gázolták Rábai Attilát az ismert meteorológust

A hírt özvegye, Rosta Erzsébet tudatta a közösségi oldalán, ahonnan az is kiderült: férje, január 7-én, éppen a névnapján futni indult, amikor a zebrán egy személyautó elgázolta. A meteorológus súlyos sérüléseket szenvedett, szinte minden csontja eltörött. A kórházban már nem tudtak segíteni rajta, aznap délután meghalt - írja a BorsOnline Rábai Attila nagy sportrajongóként az atlétikai szövetség tagja is volt, de feleségével közösen könyvet is írt a népi hiedelmekről, babonákról a világ minden tájáról. Tragikus halála mindenkit megrázott.