Hamisan vádolták meg Fenyvesi Zoltán képviselőt

Közleményben számolt be a Központi Nyomozó Főügyészség, hogy hamis vád bűntette és személyes adattal visszaélés vétsége miatt feljelentést tett a Budapesti VIII. Kerületi Ügyészségen.



A 2018. évi országgyűlési választás időszakában egy magánszemély feljelentést tett Fenyvesi Zoltán, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke ellen. A feljelentés lényege szerint Fenyvesi Zoltán hivatali helyzetével visszaélve azzal kereste meg a Tapolcai Járási Ügyészség vezetőjét, hogy ne rendeljenek el nyomozást az országgyűlési képviselőjelöltként benyújtott ajánlóíveit érintően tett feljelentés tárgyában. A feljelentés szerint Fenyvesi Zoltán a Veszprém megyei rendőrfőkapitányt is felhívta annak érdekében, hogy még a választások előtt szüntessék meg a már elrendelt nyomozást.



A feljelentő magát jogtanácsosnak és Fenyvesi Zoltán munkatársának adta ki, névvel és lakcímmel ellátott feljelentését postai úton, valamint elektronikusan is megküldte a Központi Nyomozó Főügyészségnek.



A főügyészség a feljelentés kiegészítését rendelte el az ügyben, amelynek eredményeképpen megállapította, hogy a feljelentésben állított befolyásolási kísérlet nem történt meg, ezért - bűncselekmény hiányában - a hivatali visszaélés bűntette miatt tett feljelentést elutasította.



A határozat kézbesítésekor derült ki, hogy a feljelentés nem a feljelentőként feltüntetett valós személytől származik. Az ügyről a feljelentőként megjelölt magánszemély csak a határozatból szerzett tudomást, Fenyvesi Zoltánt nem ismeri, a feljelentő személyes adataival - nevével és a korábbi munkahelyének címével - ismeretlen elkövető visszaélt.



Mivel a Fenyvesi Zoltán sérelmére elkövetett hamis vád bűntette nincs összefüggésben a sértett országgyűlési képviselői működésével, a nyomozás lefolytatása nem tartozik kizárólagos ügyészségi hatáskörbe. A Központi Nyomozó Főügyészség feljelentése alapján a Budapesti VIII. Kerületi Ügyészség nyomozást rendelt el az ügyben, amelynek teljesítésével a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitányságát bízta meg.