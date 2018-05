Három budapesti centrumkórház fejlesztésére írnak ki pályázatot

Cserháti Péter kifejtette, a Honvédkórház és a Podmaniczky utcai telephely összeköltöztetésével 1200, a Haller utcai kardiológiai intézet és az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet összeköltöztetésével pedig 1400 ágyas intézmény jön létre. Mindkét projekt nagy építkezést igényel - fűzte hozzá.



Azt is elmondta, hogy a dél-budai centrumkórház építésének része az infrastruktúra és a közlekedési kapcsolatok kialakítása. Az új épület az oktatás és kutatás területén is hasonlíthat a nyugati kórházakhoz, az egészségügyi dolgozóknak pedig emiatt vonzó lehet - mutatott rá.



Cserháti Péter szólt arról, hogy a társkórházakat is fejlesztik, amelyekre az elmúlt években nem volt pénz. A projekt során - többek között - a kórtermeket és az orvostechnológiát fejlesztik, valamint 2500 számítógéppel és 1500 nyomtatóval, multifunkcionális eszközzel és tablettel is bővülnek az intézmények.



A tervpályázatot kormányrendelet szabályozza, nyár végére várhatóan már beérkeznek az első koncepciók. Körülbelül másfél év, mire a végleges tervek elkészülnek, mert a pályázati nyertes kihirdetése után még ki kell adni egy újabb megbízást a végleges kiviteli tervek elkészítésére, valamint a kormány jóváhagyását is meg kell várni - közölte a miniszteri biztos.