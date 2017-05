Háromszázmillió forinttal támogatja a kormány a karitatív szervezeteket

Soltész Miklós elmondta: a Katolikus Karitász, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Vöröskereszt és a Baptista Szeretetszolgálat az ötven-ötven millió forintot a munkájukat segítő eszközökre, sátrakra, gyógyszerekre, gyógyászati eszközökre, tartós élelmiszerre és integrációs programra fordíthatja.



Az államtitkár kiemelte: Magyarország továbbra sem fogadja el a kötelező betelepítési kvótát, és ragaszkodik ahhoz, hogy egy ország maga dönthessen a jövőjéről, de továbbra is segíteni fog az elesetteknek és az úton levőknek.



Hozzátette: ezenfelül fontosnak tartják, hogy a szülőföldjükön is segítsék a közel-keleti keresztényeket.



Soltész Miklós megköszönte a segélyszervezetek elmúlt években végzett munkáját és azt, hogy a szomszédos országokban végzett tevékenységükkel növelték a magyarok megbecsülését, hiszen sok esetben átvállalták a helyi hatóságok, segélyszervezetek munkájának egy részét.



Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) alelnöke elmondta: a határ mentén és a tranzitzónákban végzett munka során nagyon fontos a segélyszervezetek közötti szoros együttműködés.



Közölte, a segítségnyújtáskor elsősorban a családokra, gyermekekre, betegekre figyelnek. Emellett a táborokban programokat szerveznek a gyermekeknek, és igyekeznek azt éreztetni a hosszú ideig ott várakozókkal, hogy "nincsenek magukra hagyva".



Kitért arra: Szerbiában is dolgozik az MMSZ, továbbá a magyar szervezet készíti fel és támogatja a Romániában, Szlovéniában működő máltai segélyszervezetek munkatársait.



Győri-Dani Lajos szólt arról is, hogy jelen vannak Libanonban és Jordániában is, Szíriában pedig most indítanak egy ottani szerzetesrenddel közösen betegellátó programot.