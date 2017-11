Harrach: a kilakoltatási moratórium meghosszabbításával átmeneti segítséget kaptak a családok

A politikus úgy fogalmazott, a legnagyobb veszélyt az otthon elvesztése jelenti a családoknak, most fél évig átmeneti segítséget adtak. "Ilyen helyzetben, amikor több ezer ember érintett, az államnak be kell avatkoznia" - tette hozzá.



A parlament kedden meghosszabbította április 30-ig a kilakoltatási moratóriumot. A KDNP javaslatát egyhangúlag, 176 igen szavazattal fogadta el az Országgyűlés. A moratórium november 15-től április 30-ig tart magánszemélyek esetében. Eddig ez az időszak december 1-től március 1-ig tartott.



Harrach Péter a műsorban azt mondta, most átmeneti időre segítséget tudtak nyújtani a családoknak, de a jövőben átfogó megoldást kell találni a problémára, ami már a következő parlament dolga lesz.



A frakcióvezető felidézte az adósságrendezésért hozott eddigi intézkedéseket, köztük a végtörlesztést, amely 170 ezer szerződést érintett, a nemzeti eszközkezelő létrehozását - ez 35 ezer család lakhatását oldotta meg - és az árfolyamgátat, amellyel 172 ezer család tudott élni.