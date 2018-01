Harrach: a kormányzati teljesítmény hisztérikus kirohanásokkal áll szemben

A gondola.hu portálon kedden megjelent interjújában Harrach Péter kiemelte: a kormányoldal a század nagy feladatát célozta meg az Európát elárasztó migránsáradat elleni védekezéssel; a kormányzat üzenetei a népesedési probléma nemzeti megoldását jelentő családtámogatásról szólnak, illetve "a valóban imponáló kormányzati sikerekről". Az ellenzéki kampány ezzel szemben egy mondatban foglalható össze: "Orbánt le kell váltani" - jegyezte meg a kereszténydemokrata politikus, kifejtve: "a szándék valódi oka nyilvánvaló: a különböző ideológiai és szociológiai talajon kivirágzott politikai szervezetek - ide értve a civilnek álcázottakat is - hatalomra törnek". Erre azonban - tette hozzá - "semmi esélyük, amíg a sikeres miniszterelnök a helyén van". "Egy ország kormányzásához kevés a teátrális szöveg és a hisztérikus kirohanás."



A kormánypárti politikust kérdezték arról, hogy ha az ellenzék valamennyi pártja összefogna Orbán Viktor leváltásáért, és közös, "pártok felett álló" miniszterelnök-jelölttel állnának elő, az nem jelentene-e veszélyt a jelenlegi kormányzás folytatására. Erre válaszolva Harrach Péter azt kérdezte: "Ki más lenne képes az elmúlt évek teljesítményére és a jövő kihívásainak is megfelelni?"



Harrach Péter leszögezte: a kormány képes az illegális migránsáradattal szembeni önvédelemre. "Nemcsak feltartóztatja azt, de ellenáll a nyugat migránsexportjának is." Megjegyezte, különbséget tesznek valódi üldözött és gazdasági bevándorló között. A karitatív szervezeteknek nyújtott célzott támogatással közvetve segítik az embercsempészek áldozatait, a közel-keleti üldözött keresztény közösségeket pedig szülőföldjükön életfeltételeik megteremtésében támogatja - tette hozzá.



A kormányképességgel kapcsolatban azt mondta, már az első Orbán-kormány "korszakváltást hozott": a miniszterelnöknek sikerült megteremtenie a keresztény, polgári és nemzeti eszmeiség összhangját, vagyis a jobboldal egységét. Hozzátette: 2010-ben az ország csőd közeli állapotban volt. Az új kormány rendbe tette a költségvetést, "megszabadult az IMF gyámkodásától", segítséget nyújtott az eladósodott családoknak, ha kellett, a pénzintézetekkel szemben. Megalkották az új alaptörvényt, amely rögzíti "nemzeti létünk kereteit és értékeit", többek között az élet, a házasság és család védelmét - hangsúlyozta Harrach Péter, aki a szociális intézkedések közül kiemelte a gyermekek érdekében tett lépéseket, mint például az ingyenes étkezés és ingyenes tankönyvellátás jelentős bővítését.



"A kormány patrióta gazdaságpolitikát hirdetett, amelynek kedvezményezettjei nem a nemzetközi, hanem elsősorban a magyar cégek lettek. Ez látványosan a közüzemi szolgáltatók esetében valósult meg, aminek következtében jelentősen csökkentek a háztartások energiaköltségei" - hívta fel a figyelmet, hozzátéve: "a sikeres gazdaságpolitika lehetővé tette a foglalkoztatás bővülését". Jelentősen emelkedtek a bérek, ami nemcsak a középosztály, de - a minimálbér emelésével - a kisjövedelműek helyzetét is javította - jelezte a KDNP frakcióvezetője.