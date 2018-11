Hat dílert fogtak el a rendőrök - összesen több, mint 2 kiló drogot foglaltak le - Videó

Fotó: Police.hu

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság „Mecsek" Közterületi Támogató Alosztályának rendőrei 2018. november 20-án délután egy összehangolt akció keretében Pécsett, Orfűn és Abaligeten összesen három férfit és egy nőt fogtak el. A rendőrök a megyében két helyszínen szemlét, és összesen tizenegy helyen kutatást tartottak, amelynek eredményeként több mint két kilogramm kábítószer gyanúját keltő anyagot foglaltak le. - írja a Police.hu Tekintettel arra, hogy az egyik kereskedő kapcsán felmerült a gyanúja annak, hogy házában fegyvert tart, ezért ugyanezen a napon a rendőrség felkérésére a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége Pécsett elfogott egy negyedik férfit, majd a rendőrök átkutatták annak kisasszonyfai házát. A házban megtartott szemle során a kábítószergyanús növényeken, növényi származékokon és kábítószerrel szennyezett tárgyakon kívül egy forgótáras flóbert pisztolyt és 23 flóbert lőszert is lefoglaltak.A gyanú szerint a 32 éves abaligeti férfi egy 30 éves abaligeti, egy 32 éves kisasszonyfai, egy 32 éves orfűi férfi és annak 29 éves barátnője útján jutott kábítószerhez, amelyet ezután egy budapesti férfinak értékesített tovább.A négy férfit és a nőt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették őket.A Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai 2018. november 21-én reggel Budapesten fogták el azt a 30 éves román állampolgárságú férfit, aki azzal gyanúsítható, hogy a 32 éves abaligeti gyanúsítottól többször is vásárolt kábítószert. A férfitól kábítószergyanús növényi származékot, ötmillió forint, továbbá háromezer euró készpénzt foglaltak le. Elfogását követően Pécsre szállították, kihallgatták gyanúsítottként, majd öt is bűnügyi őrizetbe vették.A kábítószer gyorsteszt öt gyanúsítottnál pozitív eredményt mutatott.A hat gyanúsított ellen kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének meglapozott gyanúja miatt nyomoz a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság. Az őrizetben lévő kereskedőkkel szemben a rendőrség előterjesztést tesz letartóztatásuk indítványozására.