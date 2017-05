Hatalmas kórházfejlesztési projektbe kezd a kormány Budapesten

Április végén jelent meg egy kormányrendelet, amely kiemelt beruházássá minősíti a budapesti kórházak felújítását. Az Egészséges Budapest Program alapján 24 helyen indulnak meg fejlesztések az elkövetkező években - írja az Index A kormányrendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a kórházfejlesztéseket. Meggyorsítja a hatósági ügyek intézését, amelyek nemcsak az új kórházépületekre vonatkoznak, hanem az ezekhez kapcsolódó útépítési, közműfejlesztési munkákra is. A rendelet a szakhatósági eljárások ügyintézési határidejét 8 vagy 15 napban határozza meg. Azt is tartalmazza, hogy az építkezésekkel kapcsolatban "településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni", és "településképi bejelentési eljárásnak" sincs helye.A rendeletből az derül ki, hogy 3 nagy kórházi centrumot hoznak létre a fővárosban.A nagy centrumok a vidéki megyei kórházakhoz vagy egyetemi klinikákhoz hasonlóan az ellátás legmagasabb szintjét képviselik. Az év 365 napján 0-24 órában adnak sürgősségi ügyeletet. Az egyéb feladatokat a hozzájuk csatlakozó társkórházak látják el, amelyek tehermentesítik is a nagy központokat - írják.A rendelet szerint a központokhoz tartozó társkórházaknál orvostechnikai és informatikai fejlesztések, energetikai felújítások kezdődnek, sok helyen pedig új épületek vagy épületszárnyak épülnek, és ​a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban egy helikopterleszálló megépítése is tervben van.A koncepció az agglomeráció településeit is érinti: összesen több mint 4 millió ember ellátásáról van szó. A rendelet szerint új belgyógyászati szárnyat emelnek a ceglédi Toldy Ferenc Kórházban, új tömbbel bővül a kistarcsai Flór Ferenc Kórház, a váci Jávorszky Ödön Kórházban pedig új járóbeteg szakrendelő lesz.