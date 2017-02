Hatvan százalékkal emelik a Gulágot megjártak nyugdíját

Mintegy 60 ezer embert érint rehabilitációs kárpótlási nyugdíj-kiegészítés – mondta az emberi erőforrások minisztere az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.Balog Zoltán előző nap a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, korábban zömmel svábok lakta Hercegkúton tartott megemlékezésen jelentette be, hogy hatvan százalékkal emeli a kormány mindazok nyugdíját, akik megjárták, megszenvedték a Gulág poklait az egykori Szovjetunióban.Az M1 pénteki műsorában a miniszter azt mondta: 1945 és 1963 között minden törvénysértő ítélet elszenvedője megkapja az emelést. Valószínűleg március elején megkapják a januári és februári összeget, majd a márciusit. Áprilistól pedig mindenki az emelt összeget kapja majd. Ez nagyjából havi 12 ezer, éves szinten 150 ezer forintos pluszt jelent az érintetteknek.Balog Zoltán kiemelte: pénzzel nem lehet kifejezni a szenvedést, kártalanítani, de mégis egy fontos jelzés, hogy a magyar kormány és közvélemény valamilyen módon ellensúlyozza a szenvedésüket.

Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata minden év február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává nyilvánította. Az emléknap időpontja arra utal, hogy 1947-ben a szovjet megszálló hatóságok ezen a napon tartóztatták le Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt (FKGP) főtitkárát, akit országgyűlési képviselőként mentelmi jog védett.



Közép- és Kelet-Európában elsőként Magyarország döntött úgy, hogy legyen emléknapja a kommunizmus áldozatainak, akikről először 2001. február 25-én emlékeztek meg az Országgyűlésben és az ország középiskoláiban, s azóta minden évben tartanak emlékünnepségeket.



A kormány a 2015-ös évet a 70 évvel ezelőtt a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévévé nyilvánította, majd az emlékévet 2017. február 25-éig meghosszabbította.

A miniszter szólt arról is, hogy vasárnap avatják fel Tarlós István főpolgármesterrel Ferencvárosban a Málenkij robot-emlékhelyet. A miniszter úgy fogalmazott, hogy egy látványos emlékművet mutatnak majd be. Balog Zoltán elmondta, a főpolgármesternél kezdeményezte, hogy az ottani villamosmegállót is nevezzék át Málenkij robot megállóra.